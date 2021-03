Windows 10 continua a farsi bello: in arrivo nuove icone di sistema e molto altro

Microsoft continua a rinnovare il design e l’estetica di Windows 10 un aggiornamento dopo l’altro. Il colosso di Redmond ha infatti avviato il rilascio della Windows 10 Insider Preview Build 21343, distribuita all’interno del Dev Channel, che include: nuove icone per il File Explorer, le cartelle Documenti, i dispositivi esterni e il tanto amato Cestino di cui in passato Microsoft ha provato a rinnovare l’aspetto senza successo.

“Diverse modifiche, come l’orientamento delle icone delle cartelle e delle icone dei tipi di file predefiniti, sono state apportate per una maggiore coerenza tra i prodotti Microsoft che mostrano file”, afferma Amanda Langowski, chief Windows Insider di Microsoft. “In particolare, le cartelle utente di primo livello come Desktop, Documenti, Download e Immagini hanno un nuovo design che dovrebbe rendere un po’ più facile distinguerle a colpo d’occhio.”

Questo ennesimo redesign estetico riprende i recenti sforzi di Microsoft nel rinnovare graficamente il proprio sistema operativo e si va ad aggiungere alle altre modifiche apportate al menu Start e all’introduzione di alcune nuove icone di sistema.

Non solo nuove icone in questo update di Windows 10

Il redesign delle icone non è l’unica novità presente in questa Insider Build. Sono presenti infatti anche due nuovi layout del File Explorer: uno più denso di informazioni e uno più ottimizzato per il touch.

L’aggiornamento è inoltre ricco di piccole correzioni e miglioramenti che potete consultare nel changelog completo:

Stiamo cambiando il nome della cartella Windows Administrative Tools nel menu Start in Windows Tools. Stiamo lavorando per organizzare al meglio tutti gli strumenti di amministrazione e sistema in Windows 10.

[Notizie e interessi] Aggiornamento: dopo il nostro ultimo aggiornamento su lingue e mercati, questa settimana lo introdurremo anche in Cina! Continuiamo a distribuire notizie e interessi ai Windows Insider, quindi non sono ancora disponibili per tutti nel Dev Channel.

Stiamo ora distribuendo il nuovo design della finestra “IME candidate” a tutti i Windows Insider nel Dev Channel utilizzando IME cinesi semplificati.

Stiamo aggiornando il link “Ottieni assistenza” nella tastiera virtuale con la dicitura “Ulteriori informazioni”.

Stiamo aggiornando il File Explorer durante la rinominazione dei file in modo da supportare l’uso di CTRL + Freccia sinistra / destra per spostare il cursore tra le parole nel nome del file, nonché CTRL + Canc e CTRL + Backspace per eliminare parole, come in altri ambienti di Windows.

Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti alle “network related surfaces” di Windows in modo che i simboli visualizzati utilizzino le nuove icone di sistema che abbiamo aggiunto di recente nel Dev Channel.

In base al feedback, se la pagina Share Experiences identifica un problema con la connessione del tuo account, ora invierà le notifiche direttamente all’Action Center anziché ripetuti avvisi di notifica che devono essere rimossi.

