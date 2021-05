Sky prova a trattenere i propri abbonati regalando tre mesi di Sky Calcio

La perdita dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024 da parte di Sky, con conseguente assegnazione a DAZN, è una delle notizie che ha suscitato più scalpore nel mondo del calcio e soprattutto tra i milioni di abbonati dell’emittente.

Sky stessa ha fatto ricorso contro la decisione della Lega Calcio di assegnare i diritti a DAZN ma, in attesa che venga risolto il contenzioso, ha deciso di guadagnare tempo tentando una mossa anti-disdetta che consiste nel regalare a tutti gli abbonati tre mesi del pacchetto calcio.

Una scelta chiaramente dettata dalla situazione ancora tutt’altro che risolta e dai malumori degli abbonati che, dopo la perdita dei diritti della Serie A, hanno minacciato di disdire il proprio abbonamento con l’emittente. Sky con questa mossa prova ad arginare le disdette in attesa che il ricorso venga risolto.

Pacchetto calcio Sky gratis per tre mesi

Gli abbonati non dovranno fare nulla, infatti, a partire dal 1° luglio al 30 settembre il costo del pacchetto calcio non verrà fatturato ai clienti che potranno così continuare a godersi l’offerta proposta dall’emittente.

Nell’annunciare l’offerta, Sky ha affermato: ““Siamo consapevoli che la situazione legata all’assegnazione dei diritti della serie A per il triennio 2021-2024, al momento, rimane di grande incertezza, e non appena questa situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta, forniremo tempestivamente le informazioni relative a tutte le competizioni che comporranno il pacchetto Sky Calcio, e se vorrete comunque abbandonarlo, potrete farlo senza costi, anche se avete promozioni attive, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicare, senza che dobbiate fare nulla.”

Una sconfitta del ricorso porterebbe a inevitabili rimodulazioni dell’offerta dell’emittente e la probabile creazione di un unico pacchetto Sport vista la debolezza di un pacchetto calcio senza la Serie A.

Le sorti del pacchetto calcio dipendono quasi esclusivamente dall’esito del contenzioso che, ricordiamo, in questo momento è protagonista di un ricorso d’urgenza in tribunale. Staremo a vedere come si risolverà l’annosa questione dell’assegnazione dei diritti della Serie A.

