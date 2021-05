Tante offerte sulle cuffie tra Huawei Store e Amazon grazie ai coupon

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per acquistare delle nuove cuffie, che siate interessati a modelli wireless, true wireless o cablati: mentre Huawei lancia un codice sconto valido solo per oggi sulle sue Huawei FreeBuds 4i, su Amazon potete trovare diversi modelli 1MORE in offerta. Scopriamo insieme le promozioni.

Huawei FreeBuds 4i in offerta sul Huawei Store con coupon

Sul Huawei Store il produttore cinese sta festeggiando la Festa della Mamma con tante promozioni, alle quali si aggiunge l’offerta flash dedicata alle Huawei FreeBuds 4i. Si tratta di cuffie true wireless presentate lo scorso febbraio con cancellazione attiva del rumore, controlli touch, Bluetooth 5.2 e autonomia che arriva fino a 10 ore in base al tipo di utilizzo.

Le cuffie sono proposte sul Huawei Store con il coupon “A4ISTAR“, che consente di risparmiare 20 euro sul prezzo di listino: potete portarvele a casa per 69 euro, spedizione compresa. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto.

Cuffie 1MORE in offerta su Amazon

Se non siete soddisfatti potreste considerare le proposte 1MORE a disposizione su Amazon. Sul noto shop online sono acquistabili in promozione diversi modelli tra true wireless, wireless e con cavo. Ecco alcuni dei modelli in sconto tramite i coupon Amazon:

Se volete dare un’occhiata ad altri modelli del marchio in offerta su Amazon potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: migliori cuffie Bluetooth di maggio 2021