Apple torna a aggiornare iPhone, Mac, Watch e iPad: ecco le novità

A pochi giorni dal lancio di iOS 14.5, Apple ha rilasciato iOS 14.5.1 e iPadOS 14.5.1, un aggiornamento minore che risolve un fastidioso bug della funzione di trasparenza del tracciamento delle applicazioni.

Le novità di iOS 14.5.1 e iPadOS 14.5.1

“App Tracking Transparency” (in altre parole, la funzione di trasparenza del tracciamento delle applicazioni) è una opzione recentemente implementata da Apple per salvaguardare la sicurezza dei dati personali degli utenti.

Più nello specifico, questa funzionalità permette di consentire o rifiutare il tracciamento dei dati e delle attività da parte delle applicazioni, che potrebbero così monitorare le preferenze degli utenti.

Il bug in questione avrebbe impedito ad alcuni utenti che avevano disattivato la richiesta di monitoraggio nelle Impostazioni dell’iPhone e dell’iPad di ricevere tale richiesta una volta riattivata l’opzione. Con iOS 14.5.1 e iPadOS 14.5.1, dunque, Apple risolve proprio questo bug.

Dalle note di rilascio di Apple riguardo iOS 14.5.1 e iPadOS 14.5.1 si legge quanto segue:

“Questo aggiornamento risolve un problema con la trasparenza del tracciamento delle app per il quale alcuni utenti che in precedenza avevano disattivato la richiesta di monitoraggio nelle Impostazioni potrebbero non ricevere tale richiesta di tracciamento dalle app dopo averla riattivata. Questo aggiornamento fornisce anche importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Anche Apple Watch e Mac si aggiornano

A proposito di sicurezza, Apple ha anche rilasciato watchOS 7.4.1 e macOS Big Sur 11.3.1, ma non ha spiegato nel dettaglio quali sono state le modifiche introdotte, eccetto per “importanti aggiornamenti di sicurezza”. Il colosso di Cupertino consiglia, comunque, a tutti gli utenti di aggiornare il proprio dispositivo all’ultima versione disponibile.

Ne approfittiamo anche per ricordare che, oltre agli aggiornamenti in questione, Apple ha anche di recente rilasciato la versione beta di iOS 14.6 destinata agli sviluppatori. Al momento si tratta di un aggiornamento minore che in introduce alcuna novità realmente interessante per gli utenti finali.