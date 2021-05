Discord sarà integrato nella Playstation 5

Sony ha annunciato una nuova collaborazione con Discord che porterà le funzionalità della piattaforma sulla console Playstation 5.

In un post sul blog, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ieri ha affermato che i team stanno già lavorando duramente per collegare Discord a PSN.

Discord sarà integrato nella PS5 il prossimo anno

Jim Ryan ha affermato che l’obiettivo di Sony è quello di far convergere le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno per consentire ad amici, gruppi e comunità di divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme.

I dettagli al momento scarseggiano e non è chiaro nemmeno se ci sarà un’app PlayStation dedicata. Sebbene PlayStation offra già una funzione di chat vocale integrata, non esiste un modo semplice per parlare con le persone su PC, a meno di non utilizzare la chat all’interno di un gioco, una soluzione di per sé poco affidabile.

Dal lancio nel 2015, Discord è diventato un luogo popolare tra le comunità appassionate di videogiochi, film, tecnologia e altro ed è diventato il modo preferito per chattare vocalmente durante il gioco per gli utenti su PC, inoltre i creator possono avviare canali per i loro fan. La piattaforma sta inoltre implementando la propria versione di Clubhouse.

La notizia arriva dopo che Microsoft non sarebbe riuscita a concludere un accordo per acquisire Discord.

