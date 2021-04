Lego lancia il nuovo R2-D2 per Star Wars May the Fourth day, ora disponibile

Lego lancia il nuovo R2-D2 per Star Wars May the Fourth day,...

La Lego fa le cose in grande e alla mezzanotte del 1 maggio mette in vendita il nuovo set R2-D2, robottino che ha fatto la storia di Star Wars, in particolare nella prima pellicola della serie “Una nuova speranza”.

Come ogni anno il 4 Maggio si celebra “May the Force Be With You” che da quarant’anni accompagna i fan di Star Wars, la saga cinematografica forse più famosa al mondo. Il vero detto americano è infatti “May the Fourth Be With You“, coniato originariamente per la festa americana del 4 luglio e poi adattato allo Star Wars Day che si celebra da allora proprio il 4 maggio.

E proprio per l’evento del 2021 la Lego ha dedicato una promozione “May the Fourth” che durerà dal 1 al 5 Maggio con il Lancio del nuovo set esclusivo del Robot R2-D2 e il set promozionale della Fattoria di Tatooine nella quale è cresciuto Luke Skywalker. Questo set verrà regalato, sino ad esaurimento scorte, a tutti coloro che compreranno almeno 85€ di Lego a tema Star Wars. Il set include micro costruzioni della casa della famiglia Lars di Star Wars Una nuova speranza, di un landspider e di un sandcrawler, oltre a piccoli pezzi che rappresentano i personaggi Luke Skywalker, C3PO, Owen Lars, la Zia Beru, R2-D2 e due Jawas.

Star Wars Day 2021: le offerte del Lego Shop

Ecco alcune delle novità e dei set più ricercati, che per l’occasione permetteranno anche di ricevere doppi punti VIP, che permettono di redimere premi esclusivi Lego o di ottenere sconti sugli ordini successivi.

La nuova edizione di R2-D2 è composta da 2.314 pezzi, include un supporto costruibile con targhetta informativa, il personaggio del Droid Lego Star Wars R2-D2 e uno speciale mattoncino Lego creato in occasione del cinquantesimo anniversario di Lucasfilm.

R2-D2 si preannuncia un fantastico modello ricco di dettagli autentici. Per esempio la testa girevole, la gamba retrattile, gli sportelli apribili ed estensibili e il periscopio che può essere estratto e ruotato. Inoltre, vi è la spada laser di Luke Skywalker nascosta in uno scomparto della testa del robot! Si tratta di un vero gioiello tutto da costruire dedicato ai veri amatori della saga e dei mattoncini.

Oppure potete vedere a questa pagina tutti set Star Wars disponibili su Lego Shop.

Star Wars Day 2021: rarità e curiosità dal web

Ma non c’è solo la Lego che celebrerà l’evento, infatti sono previste promozioni dedicate anche sui siti DisneyShop italiano, e in particolare su eBay, Amazon ed ePRICE, i tre principali marketplace italiani. Per questo abbiamo raccolto un elenco di prodotti molto interessanti e talvolta fuori catalogo che vi presentiamo:

E non finisce qui, perché sulla piattaforma Disney+ sono disponibili serie animate, documentari dietro le quinte, spin-off, prequel, contenuti originali e la nuovissima serie Star Wars: The Bad Batch. Sì, pare proprio che ci siano tutti gli ingredienti per trascorrere uno Star Wars Day perfetto.

Star Wars Day: abbonati alla piattaforma streaming Disney+ per accedere a tutti i contenuti del leggendario franchise, incluso il nuovo capitolo The Bad Batch

Che i festeggiamenti per “May the Fourth” abbiano inizio!