Sky WiFi ora è disponibile anche senza abbonamento alla Pay TV

Torniamo a occuparci di Sky WiFi, la soluzione studiata dal colosso satellitare per mettere a disposizione degli utenti una connessione ad Internet da sfruttare per la propria abitazione, così come avviene con i vari operatori telefonici.

Da oggi non è più necessario essere titolari di un’offerta Pay TV di Sky e, pertanto, Sky WiFi sarà disponibile anche per chi è interessato soltanto al servizio broadband.

Sky WiFi FTTH può essere attivata anche dai nuovi clienti

Stando a quanto si apprende, allo stato attuale la possibilità di attivare Sky WiFi è limitata alle aree coperte dalla rete FTTH (Fiber To The Home) di Open Fiber.

Queste sono le opzioni disponibili per gli utenti:

Sky WiFi – canone di 29,90 euro al mese con servizi voce a consumo

Sky WiFi Plus – canone di 29,90 euro al mese con Voce Unlimited per 18 mesi e poi 34,90 euro al mese

Sky Wifi Ultra Plus – canone di 32,90 euro al mese + Voce Unlimited per 18 mesi e poi 37,90 euro al mese

In tutti i casi è previsto un costo di attivazione di 29 euro e il modem Sky HUB è incluso mentre in caso di recesso anticipato gli utenti non saranno soggetti al pagamento di una penale.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno Sky ha annunciato un’importante partnership con Fastweb con l’obiettivo di estendere la copertura del servizio a 1.500 città italiane. Se desiderate scoprire l’eventuale disponibilità della coperturà nella località in cui abitate, potete sfruttare l’apposito strumento messo a disposizione da Sky sul suo sito (lo trovate seguendo questo link).

Sarà interessante scoprire come Sky riuscirà a destreggiarsi tra le varie offerte lanciate dagli altri operatori del nostro Paese in un mercato che si fa sempre più competitivo come quello della telefonia fissa e ricco di alternative per tutte le esigenze e fasce di prezzo.

