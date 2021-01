Sky WiFi in 1500 città grazie ad una partnership con Fastweb

Sky Wifi si appresta a fare un enorme balzo in avanti per quanto riguarda la copertura delle città italiane. Infatti, come viene riportato dal Corriere della Sera, la compagnia ha siglato una importante partnership con Fastweb per estendere così la copertura del servizio a 1500 città italiane. Cresce così in maniera esponenziale la possibilità di utilizzare il servizio nella quasi totalità dei capoluoghi di provincia italiani, grazie alla possibilità di sfruttare la tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) di Fastweb in tutte quelle aree che non sono invece coperte dalla fibra di Open Fiber.

1500 città coperte anche in FTTC

La novità viene accolta da Maximo Ibarra, AD di Sky Italia, con le seguenti parole: “Siamo felici di poter dare ad ancora più persone la possibilità di accedere alla qualità e alla potenza della connessione ultra broadband di Sky Wifi, e di poter scegliere la semplicità della nostra soluzione triple play. Questa partnership con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quella già stretta con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili sul mercato. Le potenzialità della nostra rete Ultra Network e quelle dell’ecosistema domestico basato sull’innovativa tecnologia Comcast sono così valorizzate al meglio e finalmente disponibili anche in quelle aree che sono, per ora, raggiunte solo dalla tecnologia FTTC.”

Ad oggi, 20 gennaio 2021, Sky Wifi è disponibile anche a Triste, Trento, Lodi, Rimini, Massa, Viterbo, Avellino e Trani; cresce, inoltre, la disponibilità della copertura a Roma che passa dal 18% al 74%, mentre altre città importanti come Genova e Firenze possono godere adesso di una copertina che si avvicina al 94%.

Se sei interessato al servizio Sky Wifi, puoi controllarne la disponibilità accedendo al tool web ufficiale.

