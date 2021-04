Netflix annuncia con un teaser la data di uscita di Sailor Moon Eternal

Netflix ha annunciato questa mattina – a dir la verità, un po’ a sorpresa – la prossima data di uscita di Sailor Moon Eternal, il nuovo film che vedrà come protagoniste le guerriere Sailor, film che in realtà è uscito già in Giappone in due parti (rispettivamente l’8 gennaio 2021 e l’11 febbraio 2021).

Sailor Moon Eternal: ecco la data di uscita

Oggi Netflix ha quindi reso noto, pubblicando un evocativo teaser sul proprio canale Youtube, che Sailor Moon Eternal debutterà sulla piattaforma il 3 giugno 2021. Il film Sailor Moon Eternal, diretto da Chiaki Kon con la supervisione della autrice originale Naoko Takeuchi, adatterà il quarto arco narrativo del manga originale denominato Dead Moon Circus, che in realtà gli appassionati dell’anime degli anni ’90 hanno avuto modo di conoscere nella quarta stagione edita in Italia come Sailor Moon e Il Mistero dei Sogni.

Sailor Moon Eternal è soltanto l’ultimo nome aggiunto da Netflix nella sua lista di anime in continua e costante crescita. Appare chiaro che l’anima ha assunto un ruolo centrale per Netflix, che peraltro si è impegnata a lanciare ben 40 titoli di animazione entro la fine del 2021. E voi apprezzate questa strategia?

Immagine di copertina: Netflix