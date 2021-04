Il quarto film di Captain America è già in lavorazione

Buone notizie per gli appassionati di Captain America: dagli Stati Uniti, infatti, arriva la conferma che un quarto capitolo della saga di film di questo popolare supereroe è in fase di lavorazione.

Captain America sta per tornare con un nuovo film

A realizzare il nuovo film di Captain America sarà Malcolm Spellman, il creatore e scrittore capo di The Falcon and the Winter Soldier, che sarà affiancato da Dalan Musson, uno scrittore dello staff della serie, al quale è stata affidata la sceneggiatura della nuova pellicola.

Al momento non vi sono dettagli su alcuni degli aspetti più importanti del nuovo film, come il nome del regista, chi farà parte del cast e quando è in programma il suo esordio sul Grande Schermo.

Stando a quanto si apprende, il film seguirà probabilmente il finale della serie trasmessa da Disney+, in cui Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie) ha preso lo scudo e il titolo di nuovo Capitan America: il coinvolgimento di Malcom Spellman, infatti, sembra suggerire una continuazione di quella storia, che ha lasciato diversi aspetti della trama in sospeso.

Pare che tale progetto sia separato da un altro del quale si parla già da un po’ di tempo e che avrebbe come protagonista Chris Evans, che dovrebbe vestire ancora una volta i panni di Steve Rogers, ossia il personaggio originale di Captain America.

Chris Evans e Kevin Feige, capo di Marvel Studios, hanno già smentito quelle voci, anche se non sarebbe la prima volta che un membro di un progetto Marvel ha cercato di negare il coinvolgimento dell’azienda in uno dei film di supereroi solo per recuperare un po’ di tempo per l’annuncio ufficiale.

Probabilmente nelle prossime settimane emergeranno nuove anticipazioni sul futuro di Captain America ma i fan di questo supereroe possono già festeggiare: avranno presto nuovi film da guardare.