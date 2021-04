Un leak svela il design delle cuffie OPPO Enco Buds a pochi giorni dal lancio

Procede a pieno ritmo la strategia commerciale di OPPO anche all’interno del mercato delle cuffie true wireless. Da tempo alcuni rumor avanzano la possibilità che l’azienda cinese sia prossima alla presentazione di un nuovo modello di cuffie true wireless, ed in queste ore il sempre affidabile Even Blass ha pubblicato in rete alcune immagini di OPPO Enco Buds.

Un primo sguardo a OPPO Enco Buds

Da quel che è possibile vedere dalle immagini leak sottostanti, il modello di cuffie true wireless dovrebbe avere un design minimal e privo di fronzoli, con un aspetto indiscutibilmente ispirato a quello di Samsung Galaxy Buds+. Uno degli aspetti migliorativi più importanti rispetto al modello OPPO Enco W11, secondo i colleghi di PhoneArena, dovrebbe essere l’implementazione del modulo Bluetooth 5.2.

Restano attese alcune specifiche ormai piuttosto standard in questa categoria di prodotti come un’autonomia di almeno 20 ore, la certificazione IP55 contro polvere e schizzi di acqua, controlli touch per la gestione delle tracce audio e magari per attivare l’assistente digitale, e un morbido terminale in silicone per offrire tante ore di ascolto senza creare fastidio.

Purtroppo non sono state condivise ulteriori informazioni sul modello di cuffie true wireless OPPO Enco Buds, ma c’è chi scommette che l’azienda cinese le presenterà ufficialmente entro la fine del mese.

