Amazon presenta eero 6, il nuovo sistema Wi-Fi mesh con rete Wi-Fi 6

Amazon presenta anche in Italia eero 6, il nuovo sistema Wi-Fi mesh che include la rete Wi-Fi 6, la tecnologia di ultima generazione che offre agli utenti velocità di connessione più elevate, prestazioni superiori e il supporto a un maggiore numero di dispositivi contemporaneamente.

Amazon eero 6 è ufficiale: ecco il nuovo sistema Wi-Fi mesh

Il nuovo sistema eero 6 di Amazon è pensato per mettere a disposizione una copertura rapida e sicura in tutta la casa, con la possibilità di connettere più di 75 dispositivi allo stesso tempo. È dotato di un hub per la casa intelligente Zigbee integrato, si attiva sul servizio Internet esistente e non richiede modifiche da parte dell’utente per adattarlo alle generazioni precedenti, in modo da semplificare l’espansione o l’upgrade della rete domestica.

“I clienti, adesso più che mai, sentono la necessità di una rete Wi-Fi affidabile a casa” ha commentato Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU. “La maggior parte delle persone lavora da casa, i bambini apprendono attraverso la didattica a distanza, si sta in contatto virtuale con amici e familiari, si utilizza tanto streaming di contenuti in 4K e gaming, e spesso queste attività si praticano contemporaneamente. Per questo eero 6 offre una grande opportunità per i clienti: la velocità e l’affidabilità del Wi-Fi 6 ad un prezzo accessibile.”

Progettato per case con una connessione a Internet fino a 500 Mbps, un singolo eero 6 costituisce un router Wi-Fi 6 mesh a tre bande con due porte Ethernet, con copertura fino a 140 metri quadrati. Per superfici maggiori si deve optare per il pacchetto da tre, che include un eero 6 e due extender per una copertura totale fino a 460 metri quadrati. Questi sono in grado di gestire in modo intelligente il traffico di rete attraverso la funzionalità TrueMesh, con lo scopo di evitare buffering o interruzioni spaziando tra diverse tipologie di utilizzo (streaming 4K, gaming online, videoconferenze e così via).

Attraverso l’applicazione eero si può gestire la rete anche quando si è fuori casa, mentre grazie alle Skill di Alexa è possibile sfruttare la voce per impartire i comandi (ad esempio “Alexa, attiva la rete ospite“). Per quanto riguarda la configurazione iniziale, Amazon ha pensato anche a chi è alle prime armi o non è un esperto, proponendo l’Amazon Frustration Free Setup.

I prodotti eero 6 sono supportati con aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug e update per l’introduzione di funzionalità più recenti. Se si desiderano funzioni di sicurezza maggiori si può attivare l’abbonamento eero Secure, che offre ad esempio controlli parentali per le ricerche, oppure eero Secure+, che integra 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes contro i malware ed Encrypt.me per le VPN.

Prezzo e uscita Amazon eero 6 in Italia

I sistemi Amazon eero 6 sono disponibili da oggi in Italia al prezzo di 149 euro (confezione singola) e 299 euro (confezione da tre). Gli utenti possono abbonarsi al servizio eero Secure al costo di 3,99 euro al mese o 39,99 euro all’anno, oppure a eero Secure+ per 10,99 euro al mese o 109,99 euro all’anno.

Restano comunque disponibili a prezzi inferiori i modelli precedenti: eero è ora acquistabile a 99 euro (confezione singola) e 259 euro (confezione da tre), eero Pro a rispettivamente 169 e 469 euro. Ecco i link per l’acquisto: