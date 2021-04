Sony presenta un’inedita edizione limitata delle cuffie WH-1000XM4

Sony è orgogliosa si annunciare una nuova edizione limitata delle amatissime cuffie bluetooth WH-1000XM4 per celebrare il 75° anniversario dell’azienda che arriverà il prossimo mese di maggio.

Le cuffie over-ear Sony WH-1000XM4 Silent White sono caratterizzate da un’inedita colorazione bianca che simboleggia silenzio e serenità.

Il rivestimento esterno delle cuffie include una prestigiosa finitura perlata ed è ancora più resistente alle macchie rispetto alle versioni standard, inoltre conserva a lungo il bianco di alta qualità. Gli accessori sono realizzati con lo stesso design.

Sony presenta le cuffie WH-1000XM4 in edizione limitata Silent White

I padiglioni particolarmente morbidi distribuiscono equamente la pressione aumentando il contatto tra l’orecchio e il dispositivo per garantire il massimo della stabilità.

Proprio come gli analoghi modelli nero e argento presentati lo scorso anno, le nuove cuffie Sony WH-1000XM4 Silent White riducono i suoni ad alta e media frequenza assicurando le migliori performance di eliminazione del rumore Sony di sempre.

Queste cuffie mettono a disposizione anche una serie di tecnologie smart per offrire un ascolto a mani libere. Ad esempio la funzione “Speak-to-Chat” mette automaticamente in pausa la riproduzione della musica quando l’utente inizia a parlare, mentre il sensore di prossimità e i due sensori di accelerazione che rilevano se le cuffie sono indossate o meno consentono di adattare la riproduzione di conseguenza.

La funzione smart di controllo del suono adattivo rileva la posizione e l’attività in corso regolando le impostazioni relative ai suoni ambientali per garantire prestazioni ideali in ogni occasione.

La connessione Multipoint rende possibile collegarsi a due dispositivi bluetooth contemporaneamente, inoltre le cuffie sono compatibili con la tecnologia NFC, offrono fino a 30 ore di autonomia e sono ottimizzate sia per Google Assistant che per Amazon Alexa.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 Silent White saranno distribuite in quantità limitata in Europa tra maggio e agosto 2021 fino a esaurimento scorte. Per maggiori informazioni potete fare riferimento alla pagina ufficiale del prodotto.

