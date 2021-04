Xiaomi ha svelato la sua nuova serie di TV EA 2022

Xiaomi non è particolarmente famosa in Europa come produttrice di TV ma il colosso cinese su altri mercati e con qualche modello venduto a livello globale è comunque presente in questo settore. Con la serie EA 2022 Xiaomi pare aver fatto un ottimo passo in avanti qualitativo, soprattutto a livello video. Per ora queste TV saranno disponibili in Cina a prezzi che vanno dall’equivalente di 184 $ americani a 552 $.

La serie è composta da 7 tagli di schermo: 32, 40, 43, 50, 55, 65 e 75 pollici. Quest’ultimo taglio sarà disponibile successivamente agli altri che invece vedranno iniziare la commercializzazione il 18 aprile. Come detto, la qualità generale dei device è stata sensibilmente migliorata e questo è quanto mai riscontrabile nell’attenzione posta al design e al telecomando.

Il design di questa nuova serie Xiaomi EA 2022 è certamente molto più raffinato in confronto ad altre offerte simili del colosso cinese, con uno schermo dai bordi praticamente inesistenti e un corpo unico in metallo a sostenerlo. Questo rende il look delle televisioni veramente leggero ed elegante, con un leggerissimo “chin” sulla parte inferiore che però dalle immagini non sembra essere particolarmente fastidioso.

Parlando di interazione, il telecomando è Bluetooth che può essere comandato tramite la nostra voce. La tecnologia AI far-field voice permette al telecomando di riconoscere i nostri comandi vocali ed attivare Xiao AI (l’assistente proprietario di Xiaomi) da qualsiasi punto della stanza, senza quindi dover necessariamente avere il telecomando nelle vicinanze.

Xiaomi ha poi promesso una calibrazione dei colori delle TV accurata e per fare ciò i pannelli verranno calibrati uno a uno prima di lasciare la fabbrica. Xiaomi comunque si è detta pronta ad affrontare la mancanza di parti e chip che l’intera industria sta affrontando al momento e prevede che il costo dei materiali e delle componenti potrebbe variare molto col passare del tempo. È possibile quindi che i prezzi di queste TV possano subire dei rialzi.

Il prezzo dei pannelli e dei chip è in costante cambiamento ma nel prossimo futuro tenderà al rialzo, almeno secondo quanto previsto dagli analisti. Xiaomi comunque, seppur rialzando i prezzi di alcuni modelli, cercherà di tenere il costo della serie EA 2022 ad un buon livello per un rapporto qualità-prezzo ottimo, tratto caratteristico della maggior parte dei prodotti Xiaomi.