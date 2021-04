Capcom annuncia la seconda demo di Resident Evil Village e molto altro

Nell’evento svoltosi ieri Capcom ha annunciato che il 1° maggio pubblicherà una seconda demo di Resident Evil Village e che la serie Netflix di Resident Evil sarà presentata in anteprima a luglio, inoltre un remake VR di Resident Evil 4 è in arrivo su Oculus Quest 2.

Demo di Resident Evil Village per tutti dal primo maggio, ma in anticipo per Playstation

A differenza della prima demo Maiden, esclusiva Playstation 5, la seconda demo sarà giocabile su tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC tramite Steam.

Come per il precedente capitolo la demo di Resident Evil Village permetterà di giocare all’imminente survival horror per 60 minuti, nel corso dei quali i giocatori potranno esplorare sia il villaggio che le aree del castello.

Gli utenti delle console PS4 e PS5 avranno tuttavia la possibilità di precaricare la demo a partire da oggi tramite PlayStation Store, inoltre riceveranno l’accesso anticipato alla demo in due fine settimana separati: dal 17 al 18 aprile e dal 24 al 25 aprile. Ognuno di questi weekend offrirà fino a 30 minuti di gioco.

Capcom ha inoltre rilasciato il quarto trailer del gioco per far crescere ulteriormente l’attesa per l’uscita di Resident Evil Village programmata per il 7 maggio.

La serie Netflix Resident Evil sarà presentata in anteprima a luglio

Capcom ha anche mostrato un trailer di circa 45 minuti relativo alla serie animata in CG che verrà trasmessa su Netflix. La piattaforma di streaming ha rivelato che Eiichiro Hasumi dirigerà la serie CG, mentre Yugo Kanno è stato arruolato come compositore.

Il produttore Hiroyuki Kobayashi ha rivelato che Resident Evil: Infinite Darkness uscirà a luglio e ha anche menzionato che le riprese per un nuovo film live-action sono terminate. Per ora non esiste una data di uscita per il film, ma il produttore ha rivelato che attualmente il team sta lavorando agli effetti CG.

Resident Evil 4 verrà ripubblicato in realtà virtuale sul visore Oculus Quest 2

Il remake VR di Resident Evil 4 sarà il frutto di una collaborazione tra Capcom, Facebook e lo studio indipendente Armature. Alcuni filmati mostrano un adattamento in soggettiva del classico sparatutto in terza persona.

Al momento le informazioni scarseggiano, ma Oculus e Facebook Reality Labs sveleranno di più sul gioco il 21 aprile, tuttavia non si tratta esattamente il remake di Resident Evil 4 che i fan hanno richiesto.

