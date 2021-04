Si parla di grosse novità per iPhone 14 e iPhone 15: ecco le ultime info leak

Si parla di grosse novità per iPhone 14 e iPhone 15: ecco...

Il noto analista Ming-Chi Kuo rivela alcuni dettagli relativi alla fotocamera dei futuri iPhone 2022, inoltre suggerisce che iPhone 2023 potrebbe finalmente abbandonare il notch in favore di un sensore Face ID sotto il display.

Sensore da 48 MP e registrazione video 8K per iPhone 14

L’analista Kuo prevede quattro modelli di iPhone nel 2022: due con display da 6,1 pollici e due con schermo da 6,7 ​​pollici e riferisce che la fotocamera posteriore principale passerà dai 12 MP di iPhone 12 a 48 MP su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, tuttavia non è chiaro se i modelli non Pro da 6,1 pollici e 6,7 pollici riceverebbero comunque un incremento dei megapixel o se la qualità della fotocamera migliorerebbe in altri modi.

Anche se il sensore principale sarà da 48 MP è possibile che le immagini generate da iPhone 14 Pro saranno ancora a una risoluzione di 12 MP, in quanto Apple può scegliere di utilizzare un algoritmo di ridimensionamento intelligente. Kuo ritiene inoltre che tutti i modelli iPhone 14 supporteranno per la prima volta la registrazione in qualità 8K.

iPhone 15 potrebbe finalmente abbandonare il notch

Kuo ritiene che la tecnologia di Apple non è ancora pronta per rendere invisibile il sensore TrueDepth di iPhone 13, infatti recenti indiscrezioni mostrano ancora un notch. L’informatore suggerisce che il sensore Face ID sotto il display diventerà una realtà entro l’anno 2023, ponendo potenzialmente fine alla necessità di un notch.

Apple è attualmente uno dei pochi produttori a proporre ancora il notch, mentre altre aziende hanno preferito altre soluzioni come display perforati, moduli estraibili e sensori di impronte digitali in-display per uno sblocco rapido e sicuro.

Se le previsioni dell’analista dovessero rivelarsi plausibili, dovremo aspettare il 2023 per vedere un iPhone a schermo intero.