Come ricevere fino a 25 euro aprendo un conto HYPE

HYPE regala fino a 25 euro di bonus all’apertura di un conto: più precisamente parliamo di 20 euro per chi decide di attivare un conto HYPE Next e di 25 euro per chi desidera un conto HYPE Premium, più completo ma anche più costoso. Scopriamo come fare per avere il bonus.

Fino a 25 euro di bonus aprendo un conto HYPE: come fare

HYPE è una delle carte-conto più popolari attualmente disponibili. Consente di gestire ogni operazione dalle applicazioni mobili per Android e iOS e mette a disposizione due tipologie di conto: HYPE Next e HYPE Premium. La prima, al costo di 2,90 euro al mese, fornisce una carta di debito Mastercard con ricarica annuale illimitata, ricariche gratuite da altre carte, bonifici istantanei gratuiti, assicurazione su acquisti online e prelievi ATM e la possibilità di usufruire dell’addebito automatico delle spese periodiche.

In aggiunta a tutto questo, il conto HYPE Premium fornisce una carta di debito World Elite Mastercard, un pacchetto assicurativo (anche per i viaggi), possibilità di pagare e prelevare gratis in tutto il mondo, zero commissioni e assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp. In questo caso il costo sale a 9,90 euro al mese, con costo di attivazione azzerato fino al 30 giugno 2021.

Tutti coloro che apriranno un conto HYPE Next o HYPE Premium riceveranno un bonus di rispettivamente 20 e 25 euro. Come fare a riceverlo? È semplicissimo: basta inserire il codice promo SUPER durante la registrazione. Se siete interessati non dovete fare altro che procedere seguendo il link qui sotto.

