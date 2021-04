Expert lancia le offerte “Lo sconto che conta” e “Speciale clima e pulizia”

Nella giornata di oggi, 12 aprile 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia due nuovi volantini di offerte: quello generico “Speciale clima e pulizia” e quello specifico “Lo sconto che conta“, attivo nei punti vendita delle piattaforme Iperal e Gaer.

Detto che entrambi i volantini saranno attivi fino al 25 aprile 2021, andiamo a vedere quali offerte comprendono.

Offerte Expert “Lo sconto che conta” (12 – 25 aprile 2021)

Il volantino in questione comprende numerose offerte su prodotti tech delle categorie più disparate. Ecco una selezione di quelle più interessanti:

Per queste e tutte le altre offerte, potete visionare il volantino completo nella galleria seguente.

Offerte Expert “Speciale clima e pulizia” (12 – 25 aprile 2021)

Questo volantino di Expert comprende principalmente offerte su prodotti dedicati alla climatizzazione e alle pulizie, tuttavia non manca una selezione di articoli tech. Ecco le più interessanti:

Redmi Note 9 a 169,90 euro

Xiaomi Mi Smart TV LED 32″ a 229 euro

LG OLED55CX6LA a 1.399 euro

Panasonic smart TV LED 4K 55″ a 429 euro

vivo Y70 a 219 euro

Samsung Galaxy A52 a 359,90 euro

Redmi 9AT a 99,90 euro

Huawei Watch GT 2 a 129,90 euro

Samsung monitor LED curvo LC24F390 a 119,90 euro

Huawei MediaPad T5 10 a 199,90 euro

Per queste e tutte le altre offerte – con prevalenza di elettrodomestici –, potete visionare il volantino completo nella galleria seguente.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!