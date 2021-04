MacBook Air M1 512 GB e Huawei Watch GT 2 sono le migliori occasioni di oggi su Amazon

Continua la settimana delle migliori offerte Amazon con la nostra selezione del giorno che non rinuncia ad una proposta che copre quasi tutti i settori più gettonati del mondo tech. Oggi Amazon propone sconti nel mondo dei wearable, dei notebook, dei monitor per pc ed ovviamente, smartphone best buy c

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 8 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 8 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch molto interessante, ha un design elegantissimo e delle watch face molto curate. Oltre l’estetica però c’è tanto altro, c’è un dispositivo in grado di essere un valido supporto nelle attività sportive e per alcune operazioni di integrazione con lo smartphone. Peccato per l’impossibilità di aggiungere altre app, il sistema operativo è leggermente limitato nelle funzioni ma il rovescio della medaglia è una durata della batteria entusiasmante.

Huawei Watch GT 2 a 129 Euro invece di 199 Euro

Apple MacBook Air M1 512 GB

Buon calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Adesso siamo al suo minimo storico su Amazon per la versione da 512 GB (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 512 GB a 1285 Euro invece di 1429 Euro

Samsung monitor 27″ FullHD

Un bel monitor classico da ben 27″ pollici con risoluzione FullHD è proprio l’ideale per chi deve lavorare comodamente da casa con il massimo della qualità. Si tratta di un pannello di Samsung con un design moderno ed in grado di essere un buon supporto sia per chi produce immagini e sia per chi produce video. Non solo, può essere utilissimo anche per chi lavora da casa e per chi gioca ai titoli tripla a che non richiedono un frame rate elevatissimo.

Samsung monitor 27″ FullHD 27″ FHD a 149 Euro invece di 199 Euro

Poco M3

Ancora uno smartphone in offerta, ancora un lieve calo di prezzo ma su un prodotto già economico quindi lo sconto si fa sentire maggiormente. Si tratta del buon Poco M3, uno smartphone di fascia bassa che prova a non rinunciare a nulla con un display da 6,5″ FullHD, un processore Snapdragon 662 e una tripla fotocamera da 48 Megapixel. Il vero punto di forza oltre al prezzo è la sua durata della batteria con ben 6000 mAh. Per avere il massimo risparmio c’è il codice sconto.

Xiaomi Poco M3 a 119 Euro invece di 159 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 8 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.