HONOR Band 6 è in vendita su Amazon a 49,99 euro

Nonostante l’annuncio di HONOR risalga a qualche mese fa, sullo store ufficiale non è ancora possibile acquistare la smartband HONOR Band 6, la cui presentazione in patria risale allo scorso anno. Fortunatamente su Amazon è possibile acquistarla a un prezzo non troppo esagerato, anche se superiore a quello cinese.

HONOR Band 6 è su Amazon

Con il suo schermo AMOLED da 1,47 pollici, personalizzabile con oltre 100 diversi quadranti, HONOR Band 6 offre due settimane di autonomia e con appena 10 minuti di ricarica permette di avere tre giorni di autonomia, davvero ottimo. Se avete letto l’articolo di presentazione saprete che offre un sistema di misurazione del battito cardiaco TruSeen 4.0 che permette di conoscere anche il livello di ossigeno nel sangue.

Molto importante la possibilità di far vibrare la smartband qualora venga rilevata una frequenza cardiaca anomala. Sono dieci le modalità di allenamento che possono essere monitorate, anche se la mancanza del ricevitore GPS lo rende meno appetibile rispetto ad altre alternative sulla stessa fascia di prezzo.

Molto ricca anche la dotazione smart, con la possibilità di controllare la riproduzione del controllo musicale sullo smartphone, notifiche dalle applicazioni del telefono, rifiutare le chiamate dal polso, e molto altro. Immancabili le funzioni di fitness come la misurazione delle calorie bruciate, la distanza percorsa, e la qualità del sonno.

HONOR Band 6 può dunque essere acquistata su Amazon, al momento nella sola colorazione nera, al prezzo di 49,99 euro, con le spedizioni che inizieranno dalla prossima settimana, a partire da 15 aprile. A seguire il link per l’acquisto.