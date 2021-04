Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 torna in promozione a un prezzo strepitoso

A distanza di quasi due mesi dal lancio sui mercati internazionali, torna in promozione Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, l’aspirapolvere cordless del colosso cinese. In occasione del Mi Fan Festival, che celebra il compleanno della compagnia asiatica, potete ottenere un prezzo davvero interessante su eBay, grazie a un codice sconto.

Ottimo prezzo per l’aspirapolvere Xiaomi

Da diversi anni i tradizionali aspirapolvere con filo sono stati soppiantati dai corrispondenti modelli cordless, molto più semplici da utilizzare, versatili e comodi, anche per piccole pulizie estemporanee. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è indubbiamente uno dei modelli più appetibili, grazie al suo prezzo di listino molto basso.

Oltre a una elevata forza aspirante, che raggiunge i 120 AW grazie a un motore che opera a 100.000 giri al minuto, Xiaomi G9 dispone di un ciclone multi cono in grado di separare lo sporco convogliandolo nel raccoglitore e filtrando l’aria in uscita grazie a un elemento a cinque livelli che può essere lavato con acqua.

Il vero pezzo di forza però è rappresentato dalla batteria da 2.500 mAh, che garantisce fino a 60 minuti di utilizzo e che, a differenza della maggior parte dei modelli della concorrenza, può essere rimossa. Se da una parte questo garantisce la possibilità di continuare a utilizzare l’aspirapolvere anche quando la batteria non funzionerà più, dall’altra parte è possibile acquistare subito una seconda batteria e raddoppiare di fatto l’autonomia.

La base di ricarica permette infatti di ricaricare la batteria installata sull’aspirapolvere insieme alla seconda batteria, per avere lo Xiaomi G9 sempre pronto all’uso e con un’autonomia di quasi due ore, davvero niente male. Ricca anche la dotazione di accessori, con spazzole, tubi e prolunghe per pulire anche gli angoli più inaccessibili o i soffitti, senza alcuno sforzo.

In occasione del compleanno di Xiaomi potete acquistare Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 a partire da 161,49 euro. Si tratta di una cifra che può esser4e raggiunta sfruttando lo sconto previsto per l’acquisto di tre pezzi (189,90 euro invece di 199,90 euro) e aggiungendo lo sconto del 15% ottenibile su eBay con il codice PITMIFEST21. In omaggio per i primi 500 ordini anche uno spazzolino elettrico Oclean Air 2.

Se invece volete acquistare solo un pezzo avrete comunque l’ottimo prezzo di 169,99 euro, davvero niente male vista la dotazione tecnica di cui dispone. Dopo il link all’acquisto trovate anche la nostra recensione video completa che vi mostra le caratteristiche principali. Affrettatevi perché la promozione scade il 20 aprile.

