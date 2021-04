Nuovi leak su iPhone SE: schermo da 4,7″ nel 2022, altre novità nel 2023

Sappiamo bene quanto Apple sia frequentemente coinvolta in leak e rumor e in questo caso i prodotti coinvolti dall’ultima voce di corridoio sono i prossimi iPhone SE del 2022 e 2023. I vari modelli contrassegnati dalla sigla SE della line-up di telefoni Apple è senza dubbio una delle più amate dai consumatori per le ottime specifiche e i prezzi competitivi. Non c’è da stupirsi, quindi, se capita spesso che proprio questi dispositivi siano coinvolti da rumor, vista la grande attenzione del pubblico a riguardo.

Secondo il leaker Ross Young, l’azienda di Cupertino sarebbe intenzionata a rilasciare un nuovo iPhone SE nel 2022 con display LCD da 4,7 pollici. DSCCRoss ha poi aggiunto che altre fonti hanno speculato sulla presenza sul dispositivo della compatibilità alle reti 5G. Per ora, in casa Apple solo iPhone 12 ha il supporto a questo tipo di rete ma è probabile che venga aggiunto anche su SE 2022, insieme alla capacità di recepire le onde sub-6 GHz (da non confondersi con le mmWave, decisamente più veloci).

È in arrivo un iPhone SE Plus?

Ross ha poi aggiunto alcuni presunti dettagli su iPhone SE del 2023. A quanto pare questo avrà una variante da 6,1 pollici, con, udite udite, un display punch-hole, che già da tempo è possibile apprezzare nel mondo Android. Di questa variante da 6,1″ si era già sentito parlare qualche tempo fa, ed è possibile che faccia uso del SoC A13 Bionic (quello di iPhone 11, per intenderci) e abbia una fotocamera posteriore da 12 MP e una anteriore da 7 MP. Il leak aggiunge che sia possibile che esso abbia un rating IP67, che certificherebbe la resistenza all’immersione in acqua fino a un metro.

È possibile che questo iPhone economico più grande, possibilmente in arrivo nel 2023, possa chiamarsi iPhone SE Plus, ma come altri rumor, anche questo va preso con le pinze, dato che nessuna delle informazioni è fornita da una fonte ufficiale.