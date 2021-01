Apple potrebbe lanciare iPhone SE Plus nel 2021

Per il 2021 Apple potrebbe avere in programma il lancio di un modello di iPhone “economico” dotato di un display dalle dimensioni generose: stiamo parlando di una nuova generazione “SE” che potrebbe arrivare con il nome ufficiale di iPhone SE Plus.

Stando a quanto rivelato da Apple Lab su Twitter, questo nuovo iPhone “economico” dovrebbe poter vantare uno schermo da 6,1 pollici con tecnologia LCD, oltre ad una scheda tecnica che dovrebbe riuscire a mantenere il prezzo del device entro la soglia dei 600 euro.

Le possibili feature di Apple iPhone SE Plus

Oltre che su un display da 6,1 pollici, iPhone SE Plus dovrebbe poter contare su un processore Apple A14 Bionic (lo stesso usato sulla serie iPhone 12 e realizzato con tecnologia a 5 nm) o su un processore Apple A13 Bionic (quello adottato sulla serie iPhone 11 e realizzato con tecnologia a 7 nm), su una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel con sistema di stabilizzazione ottica e su una frontale da 7 megapixel.

Tra le altre feature di iPhone SE Plus dovremmo trovare il sensore Touch ID integrato nel tasto home, una scocca resistente all’acqua (con certificazione IP67), il supporto HDR 3 e l’effetto 6 Portrait Light.

Sempre a dire di Apple Lab, iPhone SE Plus potrebbe essere lanciato in tre varianti cromatiche (nera, rossa e bianca) in una fascia di prezzo decisamente competitiva, ossia 499 dollari o 589 euro.

Per quanto riguarda la data di lancio, Apple potrebbe sfruttare l’evento di presentazione della prossima generazione di iPad, che dovrebbe essere in programma per il mese di marzo ma al momento non vi sono informazioni certe al riguardo.

Nel caso in cui tali voci si dovessero rivelare corrette, potrebbe essere molto interessante scoprire quale accoglienza gli utenti Apple potrebbero riservare ad un nuovo melafonino “low cost”, soprattutto se si considera quanto competitiva sia la concorrenza Android nella fascia di prezzo in questione.

Leggi anche: la recensione di iPhone SE 2020