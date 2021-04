La RAI trasmetterà Euro 2020 in 4K su Tivùsat

La piattaforma satellitare gratuita Tivùsat trasmetterà gli europei di calcio alla massima definizione possibile, quindi le persone che hanno dato fiducia a questo network televisivo potranno vedere 27 partite trasmesse in qualità 4K.

La RAI si è infatti aggiudicata i diritti di 27 delle 51 partite previste per EURO 2020 che inizierà l’11 giugno 2021.

Sky trasmetterà tutte le partite in 4K su Sky Q, ma si tratta di una piattaforma a pagamento, mentre su digitale terrestre le stesse partite verranno trasmesse nell’ormai basilare qualità HD.

Tivùsat trasmetterà 27 partite di EURO 2020 in 4K

La decisione di Tivùsat cade a fagiolo in un momento di transizione così delicato in vista dello switch off, in quanto questa piattaforma rappresenta una valida alternativa per coloro che non sono più disposti a tollerare i compromessi della tecnologia digitale terrestre.

Tivùsat offre un maggior supporto qualitativo ed è in grado di trasmette sempre alla migliore risoluzione possibile.

Il prossimo anno sono in programma i Mondiali di Calcio di Qatar 2022 e a trasmettere le relative partite in Italia dovrebbero essere RAI e Amazon che hanno piazzato le loro offerte per l’acquisizione dei diritti audiovisivi nel nostro Paese. Nel frattempo DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere la serie A.

Potrebbe interessarti: Migliori siti di streaming calcio