Tante novità per il Game Ready Driver di NVIDIA che faranno felici i giocatori

Il nuovo Game Ready Driver di NVIDIA introduce il supporto di NVIDIA Reflex per Rainbow Six Siege, riducendo la latenza fino al 30%, si prepara al lancio di Outriders e non solo. Scopriamo tutte le novità che non potranno che rendere felici i videogiocatori.

Game Ready Driver NVIDIA e NVIDIA Reflex: tutti i miglioramenti

NVIDIA continua a impegnarsi per portare aggiornamenti e miglioramenti per tutti i possessori di GPU GeForce e questa settimana abbiamo diverse novità interessanti con il nuovo Game Ready Driver, soprattutto per gli appassionati di Rainbow Six Siege e Outriders (ma non solo, come vedremo).

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha ricevuto una patch che aggiunge il supporto a NVIDIA Reflex, una tecnologia in grado di ridurre sensibilmente la latenza per milioni di giocatori, fino al 30% nella versione Vulkan del gioco. Naturalmente si tratta di passi avanti che potrebbero rivelarsi decisivi nelle partite competitive: un input lag inferiore garantisce fuoco più rapido, individuazione dei nemici più semplice e di conseguenza partite migliori.

Outriders sarà lanciato l’1 aprile 2021 e i giocatori GeForce potranno fin da subito contare su prestazioni ottimizzate: il driver supporta infatti il DLSS di NVIDIA e aumenterà notevolmente le prestazioni. Non è però finita qui, perché l’ultimo driver Game Ready include anche: