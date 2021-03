Ancora minimo storico per il MacBook Air M1 512 GB ma su Amazon il protagonista è Xiaomi Mi 11 Lite

Amazon continua la sua settimana di proposte con l’ulteriore calo di prezzo per il MacBook Air M1 nella sua versione da 512 GB ma gli occhi di tantissimi appassionati sono tutti sul nuovo Xiaomi Mi 11 Lite che sta facendo parlare di sé per il buon mix tra design e specifiche tecniche.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 30 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 30 Marzo 2021

Apple MacBook Air M1 512 GB

Buon calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Adesso siamo al suo minimo storico su Amazon per la versione da 512 GB (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 512 GB a 1296 Euro invece di 1429 Euro

MSI GE66 Raider

Una gran bella offerta per uno dei notebook gaming più invoglianti in circolazione. Si tratta del buon MSI GE66 Raider con Intel Core i7 di decima generazione e scheda video dedicata RTX 30760 Tanta potenza che viene esaltata dal display da 15,6″ con risoluzione FullHD e refresh rate di 300 Hz. Si tratta di una macchina completissima in grado di non essere solo una postazione da gioco mobile ma anche una workstation invidiabile.

MSI GE66 Raider a 2249 Euro invece di 2349 Euro

Poco F3

Un lieve calo di prezzo su un prodotto già economico quindi lo sconto si fa sentire maggiormente. Si tratta del buon Poco F3, uno smartphone di fascia media che si spaccia per un top gamma con un display da 6,6″ AMOLED FullHD+ a 120 Hz, un processore Snapdragon 870 decisamente potente e una tripla fotocamera da 48 Megapixel. Altro punto di forza oltre al prezzo è la sua durata della batteria con ben 4520 mAh. Smartphone nuovissimo che sta già facendo discutere gli appassionati, sembra davvero un top gamma.

Xiaomi PocoF3 a 199 Euro invece di 229 Euro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite è stato annunciato da pochissimo dal brand e sta facendo parlare di sé per il suo design sottile e leggerissimo senza rinunciare a una scheda tecnica assolutamente invidiabile. Display da 6,5″ FullHD+ con refresh rate a 90 Hz, processore Snapdragon 732G, tripla fotocamera da 64 Megapixel e una batteria da ben 4250 mAh che per le sue dimensioni è tanta roba. Pesa solo 157 grammi ed è spesso solo 6,8 mm. Gran bel device, potrebbe diventare un best buy.

Xiaomi Mi 11 Lite a 348 Euro invece di 369 Euro

