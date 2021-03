Microsoft introduce nuove icone di sistema in Windows 10

Una nuova build di anteprima di Windows 10 disponibile per i tester questa settimana include icone di sistema che ora sono in linea con lo stile Fluent Design di Microsoft.

Le nuove icone sono basate sul font Segoe Fluent Icons e si distinguono per l’aspetto più arrotondato e ulteriormente minimalista. Si notano sul nuovo widget sulla barra delle applicazioni fornendo una buona panoramica di come questo tipo di modifiche possono modernizzare anche le sezioni più piccole di Windows.

Si tratta di una piccola modifica che arriverà entro la fine dell’anno per la maggior parte degli utenti, ma fa parte di una più ampia revisione di Windows 10.

La revisione dell’interfaccia utente di Windows 10 continua

Microsoft sta infatti pianificando un radicale rinnovamento visivo di Windows, nome in codice Sun Valley, con importanti modifiche dell’interfaccia utente. Elementi come il menu Start, Esplora file e le app integrate dovrebbero essere tutti revisionati come parte di questo aggiornamento atteso entro la fine dell’anno.

Microsoft ha lavorato molto per migliorare la coerenza dell’interfaccia utente in Windows 10X, che sembra una versione alleggerita del suo sistema operativo progettata per dispositivi simili ai Chromebook.

La società sta pianificando eventi nelle prossime settimane per dettagliare i suoi piani futuri per i giochi, Windows e altro ancora.

Leggi anche: Migliori notebook Microsoft: ecco i nostri consigli

Fonte