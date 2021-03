Realme Watch S Pro arriva in Italia con un prezzo niente male

In occasione della presentazione di realme 8 Pro il brand cinese ha annunciato anche il suo nuovo smartwatch, una evoluzione del modello arrivato in Italia a fine novembre dello scorso anno. Il design ne tradisce immediatamente la vocazione sportiva, ricordando solo nelle forme un cronografo tradizionale. Sarà in vendita dalla prossima settimana con una imperdibile offerta di lancio, che scopriremo dopo avervi parlato dei dettagli tecnici.

Caratteristiche di realme Watch S Pro

Seguendo la via scelta per il predecessore, anche realme Watch S Pro utilizza un display AMOLED di forma circolare da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel e una densità di 326 ppi. Si tratta di un pannello con luminosità massima di 450 nit e con un valore di contrasto di 100.000:1, che dovrebbe garantire una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Non manca la modalità Always On, per poter visualizzare sempre l’ora, visto che alla fine stiamo parlando di un orologio. A proteggere lo schermo troviamo un vetro Gorilla Glass, per essere sicuri di non rovinarlo con l’uso quotidiano. Da segnalare anche l’utilizzo di acciaio inossidabile per la cassa, una soluzione che combina un’esperienza tattile piacevole a una elevata resistenza.

Ricca la dotazione di sensori, con un accelerometro a sei assi, un sensore geomagnetico, giroscopio, sensore di monitoraggio del battito cardiaco e per il monitoraggio della stanchezza. In questo modo è possibile ottenere un monitoraggio completo della salute, con misurazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), frequenza cardiaca a riposo e durante l’attività fisica e monitoraggio del sonno.

Non mancano ovviamente le funzionalità di fitness tipiche di questi prodotti, quali il conteggio dei passi percorsi, delle calorie consumate, della distanza percorsa, promemoria di sedentarietà e per ricordarsi di bere a intervalli regolari durante il giorno. Grazie alla connettività Bluetooth 5.0 e all’app realme Link è possibile visualizzare tutti i dati raccolti all’interno del proprio smartphone, e ricevere sullo smartwatch le notifiche dalle proprie applicazioni preferite.

Ottima l’autonomia, che grazie alla batteria da 420 mAh può raggiungere i 14 giorni, anche se molti dipende dalle modalità di utilizzo. È presente un ricevitore GPS a doppia frequenza satellitare, per garantire la massima precisione possibile in ogni situazione. È così possibile registrare 15 diverse modalità sportive incluso il nuoto, grazie alla certificazione per la resistenza fino a 5 atmosfere.

Per quanto riguarda il nuovo va segnalata la possibilità di ottenere il punteggio SWOLF, misurare la distanza percorsa, conoscere le calorie consumate e il ritmo medio tenuto durante la sessione. Tra gli sport tracciati oltre a corsa, camminata e ciclismo, segnaliamo anche spinning, trekking, canottaggio, ellittica, yoga e sport a corpo libero.

Elevate le possibilità di personalizzazione grazie a oltre 100 quadranti tra cui scegliere, sia con un aspetto simile a quello dei tradizionali orologi analogici, sia versioni completamente digitali, ricche di informazioni sui dati raccolti. Sono infine tre i tipi di cinturino tra cui scegliere: silicone (nei colori blu, verde e arancione), pelle vegana (blu, verde e marrone) e acciaio (nero).

Prezzo e disponibilità di Realme Watch S Pro

Potete acquistare realme Watch S Pro a partire dalla prossima settimana al prezzo di 129,90 euro. Il 29 e 30 marzo potrete però acquistarlo al prezzo speciale di 109,99 euro.