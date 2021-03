C’è una nuova data di lancio per Black Widow nei cinema e su Disney+

Fine 2020 Disney svelava l’enorme piano di lancio delle più importanti serie TV per i prossimi anni a venire, di cui ovviamente trovano parte anche moltissime pellicole originali sul mondo Marvel (MCU). Proprio in quei giorni, come abbiamo scritto in questa news, la stessa azienda aveva dichiarato che Black Widow sarebbe arrivato nei cinema a partire dal 7 maggio 2021, ma proprio in queste ore scopriamo che Black Widow sarà disponibile nei cinema a partire dal 9 luglio e in contemporanea anche su Disney+ in accesso VIP – al momento non sappiamo a che prezzo.

In arrivo al cinema e su Disney+

Per quale motivo Marvel Studio ha deciso di puntare anche alla piattaforma di streaming online? Il motivo ufficiale non è noto, ma è probabile che la compagnia tema un volume di pubblico in sala inferiore a quello pronosticato mesi fa, pertanto la trasmissione su Disney+ in accesso VIP potrebbe in qualche modo compensare una timida risposta di pubblico in sala per motivi evidentemente legati al COVID-19.

Black Widow, come ben sapranno i fan di Natasha Romanoff, si posizionerà subito dopo i fatti accaduti in Captain America: Civil War, dove l’ex assassina del KGB e membro dello S.H.I.E.L.D. sarà costretta a tornare in Russia per affrontare una nuova minaccia.

