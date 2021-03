OnePlus Watch sarà molto apprezzato dagli sportivi, parola di Pete Lau

Man mano che ci avviciniamo al 23 marzo, giorno per il quale OnePlus ha organizzato un evento di lancio, aumenta l’attesa per il primo smartwatch dell’azienda, che sarà lanciato con il nome di OnePlus Watch.

Nelle ultime settimane le anticipazioni sulle principali feature di questo smartwatch si sono fatte sempre più numerose e nelle scorse ore è stato il fondatore e CEO del produttore cinese, Pete Lau, a svelarci un’altra chicca relativa a questo device.

Con un messaggio su Twitter, infatti, Pete Lau ci ha tenuto a rassicurare chi attende OnePlus Watch con la speranza di poterlo sfruttare anche per monitorare la propria attività sportiva: lo smartwatch sarà in grado di supportare fino a 110 modalità allenamento.

One watch, more than 110 work-out modes. #OnePlusWatch pic.twitter.com/NRlFK022Xo

— Pete Lau (@PeteLau) March 20, 2021