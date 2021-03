Nuove anticipazioni sulle feature di Samsung Galaxy Watch 4 e OnePlus Watch

Nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove anticipazioni su due smartwatch che saranno presto lanciati sul mercato: stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch 4 e OnePlus Watch.

Samsung Galaxy Watch 4 certificato dal 3C

Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe essere presentato nel secondo trimestre di quest’anno insieme a Samsung Galaxy Watch Active 4 e i due device potrebbero rappresentare un’importante tappa nella nuova strategia del colosso coreano, in quanto potrebbero essere basati su Android e non su Tizen OS.

Nelle scorse ore il 3C ha certificato la presunta versione da 41 mm di Samsung Galaxy Watch 4 (numero modello SM-R880) e, stando al suo database, lo smartwatch dovrebbe poter contare su una batteria da 240 mAh (la variante da 41 mm di Samsung Galaxy Watch 3 vanta una batteria da 247 mAh mentre quella da 45 mm ne ha una da 350 mAh).

Ecco le presunte feature di OnePlus Watch

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per la prossima settimana, OnePlus Watch continua a essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali feature.

Nelle scorse ore Ishan Agarwal ha svelato alcune delle caratteristiche su cui potrà contare lo smartwatch di OnePlus, che dovrebbe essere lanciato in due colorazioni (nera e argento).

OnePlus Watch dovrebbe vantare una scocca resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP68), una cassa con diametro da 46 mm, il rilevamento automatico delle principali attività sportive, una modalità nuoto, un sensore per il rilevamento SpO2, il monitoraggio del battito cardiaco, del livello di stress e del sonno.

Gli utenti dovrebbero essere in grado di rispondere alle chiamate (o farne), visualizzare le notifiche, gestire la riproduzione della musica sullo smartphone e sfruttare lo smartwatch come comando remoto di OnePlus TV.

OnePlus Watch dovrebbe essere lanciato anche in una variante con supporto alla connettività LTE e dovrebbe avere 4 GB di memoria integrata e il supporto alla tecnologia Warp Charge (con la possibilità di avere una settimana di autonomia con appena 20 minuti di ricarica).

Appuntamento al 23 marzo per la presentazione ufficiale.