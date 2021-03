Mi Band 6 mostrata nella prima immagine reale, il lancio è atteso a breve

Di Xiaomi Mi Band 6, che a quanto pare arriverà sul mercato entro la prima metà dell’anno, sappiamo ancora poco, soprattutto per quanto riguarda il design. Difficilmente Xiaomi vorrà stravolgere un design che finora si è rivelato vincente, almeno stando ai dati di vendita, mentre è quasi certo che ci saranno molte novità sul fronte dei sensori e delle funzionalità.

Prima immagine reale per Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 ha da poco ottenuto, come segnala China Gadgets, la Dichiarazione di Conformità europea, che permette di apporre il marchio CE sulla confezione di vendita o sul prodotto. La documentazione inviata per ottenere il marchio era accompagnata anche da almeno una foto reale del prodotto, che però non ci svela troppi dettagli.

Sappiamo che la nuova smartband avrà il model number XMSH15HM e sarà molto simile al modello precedente. Di sicuro ritroveremo il sistema di carica magnetica introdotto con Mi Band 5, che permette di ricaricare la batteria anche senza rimuovere il dispositivo dal cinturino, cosa che invece avveniva con tutte le generazioni precedenti.

A quanto pare, ma in questo caso mancano evidenze concrete, Mi Band 6 dovrebbe essere equipaggiata con un ricevitore GPS, che permetterebbe di tracciare almeno trenta diverse tipologie di attività sportive, e non dovrebbe mancare la possibilità di conoscere il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, una soluzione per prendere le giuste pause durante il lavoro e una versione evoluta del sistema di tracciamento del sonno.

È attesa più di una novità anche sul fronte software, a partire dal supporto a oltre 300 emoji e dal controllo dei dispositivi della casa intelligente, decisamente utile per chi dispone già di molti prodotti IoT dell’ecosistema Xiaomi. Manca ancora una data per il lancio sul mercato, ma è probabile che a breve sarà la stessa Xiaomi a rompere gli indugi mostrandoci qualche succosa anticipazione.

In copertina Xiaomi Mi Band 5