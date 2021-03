Motorola Edge si sfida con Xiaomi Mi 10T Pro per essere la miglior offerta Amazon del giorno

Motorola Edge si sfida con Xiaomi Mi 10T Pro per essere la...

Amazon ha deciso di far tentennare tutti quelli che devono cambiare lo smartphone con due offerte assolutamente invoglianti su Motorola Edge e Xiaomi Mi 10T Pro. Non solo, per completare il pacchetto ci sono in offerta anche uno smartwatch e delle cuffie true wireless.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 18 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 18 Marzo 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Motorola Edge

Il Motorola Edge è sempre stato uno smartphone validissimo ma con un prezzo un po’ altino, oggi però è al suo minimo storico su Amazon e si rendere estremamente appetibile. Ha un display da 6.7″ FullHD+ a 90 Hz con profili molto curvi, il processore è il valido Snapdragon 765 con supporto alle reti 5G, la sezione fotografica è composta da tre sensori, quello principale è da ben 64 Megapixel. Si chiude il cerchio con la batteria da 4500 mAh.

Motorola Edge a 399 Euro invece di 699 Euro

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro sta iniziando a calare sempre più di prezzo ed è una buonissima notizia vista la sua scheda tecnica. Si tratta di uno smartphone con lo Snapdragon 865, ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Anche la fotocamera mostra i muscoli con ben 108 Megapixel per il sensore principale e per non farsi mancare nulla, c’è anche una bella batteria da 5000 mAh e un design assolutamente moderno.

Xiaomi Mi 10T Pro a 489 Euro invece di 599 Euro

Huawei FreeBuds 4i

Le nuovissime Huawei FreeBuds 4i sono cuffiette true wireless in ear con tecnologia di riduzione del rumore grazie al sistema a doppio microfono. Hanno un design interessante, una custodia giovane e comoda, una durata della batteria assolutamente solida e una qualità audio con driver da 10 mm fedele e dinamica. Costano il giusto e possono essere una buonissima scelta.

Huawei FreeBuds 4i a 89 Euro con disponibilità immediata

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e è uno smartwatch molto interessante, ha un design sportivo e delle watch face molto curate. Oltre l’estetica però c’è tanto altro, c’è un dispositivo in grado di essere un valido supporto nelle attività sportive e per alcune operazioni di integrazione con lo smartphone. Peccato per l’impossibilità di aggiungere altre app, il sistema operativo è leggermente limitato nelle funzioni ma il rovescio della medaglia è una durata della batteria entusiasmante.

Huawei watch GT 2e a 89 Euro invece di 169 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 18 Marzo 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.