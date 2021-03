Spunta la possibile data di lancio e le colorazioni di Huawei FreeBuds 4

Dopo aver portato in Italia il nuovo modello di cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4i, il colosso cinese hi-tech sarebbe pronto a svelare anche il modello di punta Huawei FreeBuds 4. Queste informazioni, pubblicate in rete quest’oggi, sono state svelate da un leaker possibilmente informato sui fatti.

Quattro colorazioni e lancio a maggio

I dettagli condivisi su Weibo parlano di quattro colorazioni per Huawei FreeBuds 4: nera, bianca, rossa e argento. Inoltre, secondo Digital King, sembra che Huawei possa presentare il nuovo dispositivo durante il mese di maggio 2021.

Purtroppo il rumor non fa riferimento ad altre informazioni utili circa le caratteristiche o magari il prezzo di Huawei FreeBuds 4, ma sottolinea che rappresenteranno il competitor naturale delle AirPods di Apple. Per tale motivo è piuttosto naturale aspettarsi la presenza di un comparto audio di una certa qualità, possibilmente accompagnato dal supporto alla cancellazione attiva del rumore, così come un design di alto livello e un’autonomia capace di accompagnare l’utente durante una giornata intera di utilizzo – ovviamente facendo affidamento alla batteria secondaria presente all’interno del case di ricarica.

Se il lancio delle cuffie true wireless dovesse essere per davvero programmato a maggio, è altamente probabile che verranno pubblicati nuovi rumor e leak che non esiteremo a pubblicare.

In copertina Huawei FreeBuds Pro