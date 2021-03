HUAWEI lancia le FreeBuds 4i con ANC e un nuovo WatchFit in Italia

Huawei ha presentato le nuove HUAWEI FreeBuds 4i, oltre a una nuova versione di HUAWEI WatchFit con quadrante in acciaio, ovvero il HUAWEI WatchFit Elegant. Disponibile nelle colorazioni Frosty White e Midnight Black, il dispositivo offre le stesse caratteristiche e funzionalità della variante standard (corsi fitness animati, monitoraggio dei parametri, diverse modalità di allenamento, ecc.) in un corpo più raffinato. HUAWEI WatchFit Elegant può essere acquistato al prezzo di 129 euro: chiunque lo acquisterà sullo Store online dell’azienda entro il 31 marzo riceverà la bilancia HUAWEI Smart Scale in omaggio.

Caratteristiche delle nuove HUAWEI FreeBuds 4i

I nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i fanno della batteria il proprio punto di forza. Questi, infatti, sono stati pensati per offrire fino a 10 ore di riproduzione musicale con ANC (Active Noise Cancelling) disattivato, e fino a 7,5 ore di riproduzione continua con ANC attivo. Una durata che può essere ulteriormente prolungata con la custodia di ricarica, raggiungendo fino a 22 ore di riproduzione musicale, mentre il supporto alla ricarica rapida offre fino a 4 ore di utilizzo in appena dieci minuti di ricarica.

Le HUAWEI FreeBuds 4i sfoggiando un design compatto e ergonomico, realizzato per adattarsi al condotto uditivo e offrire una maggiore comodità anche per un utilizzo prolungato. La stessa custodia ovale è così piccola da rientrare nel palmo di una mano: portarla con sé è più che mai semplice e per nulla ingombrante, anche se la si dovesse inserire nelle tasche dei jeans. Questi auricolari promettono di offrire un’esperienza audio cristallina, grazie ai driver dinamici di 10 mm che offrono bassi molto potenti. Tutto ciò, in combinazione con il diaframma in polimero “PEEK + PU“, permette di ascoltare tutte le sfumature di una canzone.

HUAWEI FreeBuds 4i dispongono della modalità Awareness per non perdere il contatto con l’ambiente circostante, pur indossando gli auricolari. Le diverse modalità di ascolto possono essere attivate semplicemente pizzicando e tenendo premuto l’auricolare, e queste possono essere personalizzate dall’app AI Life. Attraverso altri semplici gesti touch è possibile interagire con gli auricolari e controllare la riproduzione musicale o gestire le chiamate telefoniche.

A proposito di ANC, gli auricolari riescono a rilevare il rumore ambientale attraverso i microfoni e a generare un’onda sonora inversa per ridurre il rumore. L’algoritmo ottimizza automaticamente l’ANC, così da offrire sempre la migliore esperienza possibile. Ottima anche l’esperienza voce, grazie alle tre tecnologie anti-interferenza pensate per migliorare la qualità delle chiamate: con il beamforming i microfoni captano la voce in modo accurato, il sistema a doppio microfono riduce il rumore del vento e la tecnologia AI di riduzione del rumore filtra il rumore extra.

HUAWEI FreeBuds 4i sono disponibili da oggi in pre-ordine su Huawei Store al prezzo di 89 euro nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red. Chi acquisterà i nuovi auricolari entro il 24 aprile riceverà in omaggio HUAWEI Band 4 e tre mesi di Huawei Music. Chi, invece, concluderà l’acquisto entro il 26 marzo, riceverà in aggiunta a ciò anche una case colorata.