Lo store di HONOR dedica tante offerte alla Festa del papà e alla Giornata mondiale del sonno

Venerdì 19 marzo 2021 ci sarà una doppia ricorrenza: oltre alla Festa del papà, infatti, si celebrerà la Giornata mondiale del sonno e HONOR ha pensato bene di riempire di offerte il proprio store online per entrambe le occasioni.

La selezione di offerte attiva su HiHonor comprende prodotti a tema: che siate alla ricerca di un regalo per un papà tech o amante del fitness o che vogliate regalarvi un wearable per monitorare la qualità del vostro riposo, la scelta non manca.

Offerte HONOR per Festa del papà e Giornata mondiale del sonno 2021

Le offerte che di qui a poco andremo a scoprire nei dettagli comprendono laptop come l’ottimo HONOR MagicBook Pro, sia in versione Intel che AMD, smartband quale HONOR Watch ES (ecco la nostra recensione del suo gemello Huawei Watch Fit), smartwatch come HONOR Magic Watch 2 e non solo.

Senza ulteriori indugi scopriamo la lista completa delle offerte attivate da HONOR per la Festa del papà 2021 e per la Giornata mondiale del sonno 2021:

Queste e le altre offerte sono disponibili, salvo esaurimento scorte, al link sottostante:

