Questa mattina, HONOR annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano delle versioni aggiornate dei suoi apprezzati notebook: i nuovi HONOR MagicBook 14, 15 e Pro con processori AMD Ryzen serie 4000 – basati su processo produttivo a 7 nm – sono acquistabili in Italia, già a partire da oggi, sullo store online ufficiale HiHonor.

Della presentazione di questo importante aggiornamento tecnico vi avevamo parlato a tempo debito durante l’anomalo IFA 2020 – dove il modello Pro ha vinto il 2020 IFA Product Technical Innovation Award (IFA-PTIA) in qualità di High-performance Innovative Laptop Gold Award –: il top di gamma HONOR MagicBook Pro si presenta con una CPU AMD Ryzen 5 4600H con GPU AMD Radeon, laddove invece i più economici ma altrettanto degni di nota HONOR MagicBook 14 e 15 compiono un salto in avanti di una generazione, guadagnando la nuova CPU AMD Ryzen 5 4500U.

HONOR MagicBook Pro

Non possiamo che partire dal top di gamma: HONOR MagicBook Pro si rivolge chiaramente ai professionisti che non vogliono compromessi in termini di prestazioni, prediligono uno schermo ampio, ma al contempo non sono disposti a sacrificare la portabilità, parliamo infatti di uno spessore di 16,9 mm e un peso di 1,7 kg.

Degno di menzione, in questo senso, è lo schermo FullView da 16,1 pollici con rapporto schermo/corpo del 90%, che copre il 100% della gamma di colori sRGB, raggiunge i 300 nit di luminosità ed è stato certificato dal TÜV Rheinland grazie alla sua capacità di ridurre lo sfarfallio e garantire un’esperienza visiva confortevole.

Al solito, la pop-up camera integrata nella tastiera consente di ridurre lo spazio occupato dalle cornici attorno al display.

La parte delle prestazioni è affidata al processore AMD Ryzen 5 4600H con Radeon Graphics integrato e 6 core e 12 thread, affiancato da un’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe SSD ultra-veloce da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4.

HONOR MagicBook Pro adotta anche un rinnovato design termico per tenere a basa le temperature anche durante le sessioni di lavoro più stressanti. Le doppie ventole e i doppi tubi di calore promettono di produrre il 20% di flusso d’aria in più rispetto ai sistemi di raffreddamento più comuni.

Il nuovo top di gamma di HONOR punta forte anche sull’autonomia: la batteria da 56 Wh promette fino a 11 ore con una singola carica, inoltre il caricabatterie rapido da 65 W in dotazione la rifornisce del 50% in appena mezz’ora.

Ecco un riassunto della scheda tecnica di HONOR MagicBook Pro:

Display da 16,1 pollici a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel;

processore AMD Ryzen 5 4600H con CPU AMD Radeon;

16 GB di RAM DDR4 con 512 GB di storage SSD;

dimensioni: 369 x 234 x 16,9 mm;

1 porta HDMI 2.0, 3 porte USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm;

tasto accensione con impronta digitale;

batteria da 56 Wh con supporto alla ricarica rapida da 65 W;

peso pari a 1,7 chili;

Windows 10.

Col suo design “X-Yatch” e il suo elegante telaio in alluminio nella colorazione Premium Space Gray, HONOR MagicBook Pro punta anche su un’esperienza software completa, nella quale spicca la Multi-screen Collaboration, che garantisce una stretta collaborazione smartphone-notebook, con proiezione dello schermo, risposta a messaggi e chiamate, trasferimento file tramite drad and drop e non solo.

HONOR MagicBook Pro è anche il grande protagonista della collaborazione del brand con Red Bull in qualità di Official Mobile Services e PC Partner di Red Bull Basement 2020.

HONOR MagicBook 14 e 15

HONOR MagicBook 14 e 15 sono i due modelli meno costosi del brand, ma altrettanto interessanti sotto il profilo tecnico e del rapporto qualità/prezzo.

Per entrambi si tratta di fatto solo di un aggiornamento tecnico: arriva il nuovo processore AMD Ryzen 5 4500U che offre 6 core e 6 thread, insieme alla Radeon Vega Graphics, accoppiato fino ad un massimo di 512GB di memoria SSD PCIe SSD e 8GB di RAM a doppio canale DDR4.

La componentistica suddetta è inserita in corpi in alluminio dal design minimalista ma non privo di un tocco di personalità. HONOR MagicBook 14 pesa 1,38 kg, mentre MagicBook 15 ferma l’ago della bilancia a 1,53 kg. Entrambi presentano display certificati TÜV Rheinland, con rapporto schermo/corpo del 84% per il modello più piccolo e del 87% per il più grande.

La portabilità non compromette l’autonomia, basti pensare che HONOR MagicBook 14 promette fino a 10,5 ore con una singola carica.

Prezzi e disponibilità in Italia

Premesso che tutti i nuovi notebook della serie HONOR MagicBook vengono forniti con Microsoft Windows 10 Home preinstallato e con Microsoft 365 in prova per un mese, passiamo adesso alle informazioni su prezzi e disponibilità dei nuovi modelli: