Ecco come provare 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Se siete alla ricerca di una soluzione per ascoltare la vostra musica preferita abbiamo una buona notizia per voi: è disponibile una nuova iniziativa Amazon Music Unlimited in virtù della quale è possibile provare per tre mesi gratuitamente l’abbonamento Family.

Ricordiamo che si tratta di una soluzione che permette di usufruire del servizio di streaming musicale di Amazon con tutta la propria famiglia (fino a sei persone), il tutto con un unico abbonamento che ha un costo di 14,99 euro al mese.

Come usufruire di Amazon Music Unlimited Family gratis per tre mesi

La nuova iniziativa pensata da Amazon per fare conoscere ai nuovi utenti questo suo servizio e permettere loro di scoprirne le principali potenzialità sarà disponibile fino alle ore 23,59 del 5 aprile 2021.

Il team di Amazon precisa che l’offerta è disponibile soltanto per i nuovi clienti di Amazon Music Unlimited e, al termine del periodo d’uso gratuito, l’abbonamento sarà rinnovato automaticamente al costo mensile di 14,99 euro attraverso il metodo di pagamento selezionato al momento della registrazione e ciò fino alla relativa cancellazione (che può essere comunicata in qualsiasi momento).

Il colosso dello streaming aggiunge inoltre che l’offerta in questione non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso, è limitata a un solo cliente e account, non può essere trasferita e non può essere convertita in denaro (in caso di violazione anche di uno solo di questi termini, l’offerta non sarà più valida).

Ricordiamo che tra le principali feature del servizio Amazon Music Unlimited vi sono una grande libreria (composta da oltre 70 milioni di brani), la possibilità di fruizione su più dispositivi con fino a 6 account, l’accesso a tutte le canzoni senza limiti, la possibilità di sfruttare le potenzialità di Amazon Alexa.

Per usufruire della promozione cliccate sul seguente link:

Prova gratuita per 3 mesi dell’abbonamento Family di Amazon Music Unlimited

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.