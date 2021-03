Oggi ci sono tantissimi smartwatch di Huawei, Samsung e Xiaomi in offerta su Amazon

Amazon continua la sua ricerca alla miglior offerta possibile e oggi propone ben tre smartwatch molto diversi tra di loro sia nella caratteristiche che nel prezzo. Non solo, oggi è anche una buona occasione per chi aveva puntato da un po’ al Surface Laptop 3 di Microsoft.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 5 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 5 Marzo 2021

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro è uno smartwatch molto interessante, ha un design elegantissimo e delle watch face molto curate. Oltre l’estetica però c’è tanto altro, c’è un dispositivo in grado di essere un valido supporto nelle attività sportive e per alcune operazioni di integrazione con lo smartphone. Peccato per l’impossibilità di aggiungere altre app, il sistema operativo è leggermente limitato nelle funzioni ma il rovescio della medaglia è una durata della batteria entusiasmante.

Huawei Watch GT 2 Pro a 209 Euro invece di 299 Euro

Xiaomi Mi Watch Lite

Anche Xiaomi Mi Watch Lite va in offerta e sebbene appartenga ad una fascia di prezzo un bel po’ più bassa, si mette comunque in risalto grazie ad un design chiaramente ispirato ad Apple Watch. Per il resto non ha nulla che non vada, c’è il sensore per la lettura del battito cardiaco, ci sono tutte le funzioni per monitorare le attività sportive e c’è il supporto alla lettura delle notifiche. Molto bene anche l’autonomia e a dirla tutta anche il display non è male. Il prezzo è il vero punto forte, oggi è in offerta a 43,99 euro grazie la coupon: 2RHLO2KJ

Xiaomi Mi Watch Lite a 43 Euro invece di 59 Euro

Samsung Galaxy Watch Active 2

Questo è lo smartwtach di riferimento tra quelli proposti da Amazon oggi, un Samsung Galaxy Watch Active 2 proposto a circa 135 euro grazie al coupon SAMSUNGWATCH è davvero imperdibile. Si tratta di uno smartwatch dal design elegantissimo con delle watch face animate decisamente curate. Le funzioni per il monitoraggio delle attività sono il massimo desiderabile, ci sono tantissime applicazioni per aumentare le funzioni, ha la possibilità di utilizzare Samsung Pay e di controllare anche la domotica con Smart Things. Uno smartwatch invidiabile.

Samsung Galaxy Watch Active 2 a 135 Euro invece di 319 Euro

Microsoft Surface Laptop 3

Il Surface Laptop 3 sta finalmente calando di prezzo, nella sua versione basi si sta ben sotto i 1000 Euro, precisamente è in offerta a meno di 900 euro. Si tratta di un notebook versatile ma dalla qualità decisamente elevata, è uno dei migliori Surface in circolazione per rapporto qualità prezzo in questo momento. Molto bello il display in 3:2 perfetto per il lavoro, buona la qualità audio, il design è pulitissimo e le prestazioni per le operazioni non troppo spinte ci sono tutte.

Microsoft Surface Laptop 3 a 999 Euro invece di 1499 Euro

