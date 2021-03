MediaWorld lancia Tech Is Pink: migliori offerte tech tinte di rosa fino al 14 marzo

Con l’avvicinarsi dell’edizione 2021 della Giornata internazionale della donna, come sempre l’8 marzo, MediaWorld ha deciso di lanciare sia online che nei negozi il nuovo volantino “Tech Is Pink“, con il quale intende “celebrare il lato rosa della tecnologia” attraverso smartphone, TV, PC e tanti altri prodotti.

Il volantino comprende numerose offerte ed è valido da oggi, 4 marzo, fino al 14 marzo 2021. Prima di entrare nel merito delle offerte è però importante dedicare attenzione ad un altro tema: MediaWorld ha scelto di schierarsi al fianco di GirlsTech per mettere in campo iniziative di contrasto al gender gap.

Come spiegato nella pagina dell’iniziativa, GirlsTech è in prima linea per realizzare un futuro più equo e inclusivo anche nel mondo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). A tale scopo viene sottolineata l’importanza della formazione: anche con il sostegno di MediaWorld, GirlsTech predisporrà 4 mesi di corsi online, per un totale di 270 ore, dedicati a giovani donne dai 7 ai 18 anni.

Per maggiori dettagli e per scoprire sette storie di donne che hanno dato un grande contributo alla storia della tecnologia, vi rimandiamo alla pagina del progetto.

Offerte MediaWorld “Tech Is Pink” (4 – 14 marzo 2021)

Fatta questa doverosa digressione, passiamo adesso alle migliori offerte comprese nel nuovo volantino “Tech Is Pink” di MediaWorld, già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti.

Smartphone in offerta

Wearable e accessori in offerta

Computer e tablet in offerta

Smart TV in offerta

Altri prodotti in offerta

Queste e tutte le altre offerte del volantino

