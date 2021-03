L’offerta di Amazon Fire TV si fa sempre più ricca con queste novità

Il team di Amazon sta lanciando una nuova esperienza per la piattaforma Amazon Fire TV che si concentra maggiormente sullo streaming senza abbonamento e su altri contenuti live.

Il colosso statunitense ha annunciato nelle scorse ore che diversi nuovi servizi verranno integrati nella sua suite di funzionalità Live, tra cui Xumo, IMDb TV e l’app di notizie Amazon mentre presto dovrebbe essere aggiunta anche Plex.

Sempre più contenuti su Amazon Fire TV

Questi servizi saranno disponibili gratuitamente con pubblicità e non richiederanno un abbonamento e Amazon precisa che i loro contenuti verranno visualizzati nella scheda Live di Fire TV nelle righe “On Now”, oltre che nella Guida ai canali universali sull’app Fire TV.

Grazie a queste ultime novità, la piattaforma di Amazon può contare su oltre 400 canali di live streaming di 20 provider, a cui è possibile accedere dalla guida dei canali live di Amazon Fire TV, inclusi servizi come YouTube TV, Sling TV, Tubi, Pluto TV, Philo, Prime Video Channels, Prime Video Live Events ed altro ancora.

E, aspetto da non sottovalutare, oltre 200 di questi canali sono disponibili gratuitamente, includendo la visione di annunci pubblicitari, soluzione che sembra accontentare tutti, soprattutto gli utenti che non vogliono sostenere i costi di un abbonamento ed anche per tale ragione la sezione di Amazon che mostra contenuti live gratuiti è diventata più una parte della sua interfaccia Fire TV che un canale separato da lanciare appositamente.

Sandeep Gupta, VP e GM di Amazon Fire TV ricorda che l’azienda ha sempre adottato un approccio orientato al contenuto durante la progettazione di Fire TV, spiegando che quando accendono la TV gli utenti vedranno spettacoli, film e sport, non solo file di applicazioni e questa filosofia si estende anche ai contenuti live.

Amazon ha reso noto che le nuove funzionalità sono già disponibili sui dispositivi Fire TV.

