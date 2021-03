Wiko sconta del 50% alcuni prodotti audio come cuffie e speaker

Fino all’8 marzo Wiko offre uno sconto del 50% su alcuni articoli IoT acquistabili nel suo shop online. I prodotti oggetto della promozione includono vari prodotti audio come cuffie true wireless e speaker portatili bluetooth.

Ecco i prodotti audio Wiko in sconto questa settimana

Le cuffie true wireless WiBUDS Pocket offrono un design con steli e sono in vendita al prezzo promozionale di 14,99 euro anziché 29.99 euro. Le WiBUDS Essential sfoggiano invece un design “a fagiolo”, ma vengono proposte allo stesso prezzo.

La coppia di speaker Bluetooth WiSHAKE Vibes è in vendita al prezzo di 29.99 euro anzichè 59.99 euro e può essere utilizzata come soundbar oppure come altoparlanti separati.

Le cuffie wireless in-ear WiSHAKE sono in vendita al prezzo promozionale di 14,99 euro anziché 29.99 euro e sono dotate di un pratico telecomando ultracompatto.

Le cuffie wireless over-ear WiSHAKE sono proposte al prezzo promozionale di 24,99 euro anziché 49.99 euro e offrono padiglioni morbidi e ultra confortevoli, oltre a un arco pieghevole per trasportarle più facilmente.

Lo speaker Bluetooth WiSHAKE è acquistabile al prezzo di 14,99 euro anziché 29.99 euro ed è caratterizzato da un look vintage modernizzato e offre fino a 6 ore di autonomia di riproduzione non-stop attraverso un altoparlante da 38 mm.

Tutti questi prodotti audio scontati sono acquistabili nel negozio online Wiko attraverso questa pagina.