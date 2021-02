La telecamera di sicurezza Yi Dome X scontatissima su Amazon

State cercando una telecamera di sicurezza interna per la vostra abitazione, ma non volete spendere molto, pur cercando un prodotto di ottima qualità? Oggi avete l’occasione perfetta grazie a una offerta di Yi Technology su Amazon che vi permette di risparmiare oltre il 50% sul prezzo di listino.

Yi Dome X a 29,99 euro

Si tratta di Yi Dome X, una telecamera motorizzata da soffitto o da tavolo, in grado di tenere sotto controllo una stanza con la possibilità di seguire il tutto dal vostro smartphone, anche quando non siete in casa. Risulta quindi perfetta sia per la sicurezza quando siete al lavoro o comunque fuori casa, sia per controllare bambini o anziani mentre state svolgendo le faccende domestiche, o lavorate in remote working.

Grazie al sistema pan % tilt è possibile avere una copertura pressoché integrale dell’ambiente controllato, con la possibilità di avere l’audio bidirezionale, così da utilizzarla anche per rimanere a contatto coi propri cari. È inoltre in grado di seguire automaticamente il movimento delle persone e inviare un allarme (anche sonoro), inviando un breve video sul proprio smartphone con le immagini catturate.

Funziona perfettamente anche di notte, grazie agli 8 LED a infrarossi che assicurano una perfetta visione anche al buio e con lo zoom digitale 4X è possibile vedere anche i dettagli più lontani. L’archiviazione delle registrazioni può avvenire internamente, su microSD fino a 128 GB, o sul cloud con sottoscrizioni mensili o annuali a seconda delle proprie necessità.

Nella confezione di vendita sono inclusi l’alimentatore e il necessario per il fissaggio a muro o a soffitto. Da sottolineare il design rispettoso della privacy, basta un tocco nell’applicazione per far ruotare la lente verso l’interno della telecamera, così da assicurare che nessuna immagine venga ripresa.