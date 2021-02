Surface Laptop 3, Oppo Enco Free e Fire TV Stick fra le migliori offerte Amazon di oggi

Continua la settimana delle offerte di Amazon ed anche oggi c’è una proposta molto interessante per chi deve rinnovare la propria dotazione tecnologica. Tra le note di merito c’è sicuramente il MacBook Air M1 da 512 Gb di sconto, il Surface Laptop 3 con un calo di prezzo importante e delle true wireless di Oppo con uno sconto bello sostanzioso.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 23 Febbraio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 23 Febbraio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Microsoft Surface Laptop 3

Il Surface Laptop 3 sta finalmente calando di prezzo, nella sua versione basi si sta ben sotto i 1000 Euro, precisamente è in offerta a meno di 900 euro. Si tratta di un notebook versatile ma dalla qualità decisamente elevata, è uno dei migliori Surface in circolazione per rapporto qualità prezzo in questo momento. Molto bello il display in 3:2 perfetto per il lavoro, buona la qualità audio, il design è pulitissimo e le prestazioni per le operazioni non troppo spinte ci sono tutte.

Microsoft Surface Laptop 3 a 870 Euro invece di 1169 Euro

Oppo Enco Free True Wireless

Le cuffie true wireless Oppo Enco Free sono davvero ottime ma sono passate in sordina per un prezzo troppo alto, oggi però sono in sconto e potrebbero essere una buonissima soluzione. Sono delle true wireless comodissime, hanno un design curato e una buona autonomia. La differenza però è tutta nella cancellazione del rumore, davvero ben calibrata e strutturata (cosa non scontata per delle true wireless). La qualità audio è davvero alta ma colpisce tantissimo anche la qualità delle telefonate. Delle true wireless di fascia alta da tenere in considerazione, sono funzionali e qualitative.

Oppo Enco Free a 99 Euro invece di 169 Euro

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

La versione più economica della Fire TV Stick di Amazon va in leggero sconto, anche perché con uno sconto maggiore sarebbe quasi regalata. Si tratta di una chiavetta da attaccare ad una classica TV via HDMI per farla diventare smart ed abilitare la trasmissione di contenuti in streaming e poter sfruttare anche tutte le comodità di Alexa. Per il prezzo davvero basso viene anche fornita di telecomando (non per controllare la tv).

Fire TV Stick Lite a 22 Euro invece di 29 Euro

Fire TV Cube

Fire TV Cube è la massima espressione dell’esperienza che Amazon vuole offrire con la sua linea Fire TV. Si tratta di un vero e proprio hub multimediale, sempre da collegare alla tv ma in grado di controllare anche sound bar. Per massimizzare l’esperienza in 4K HDR, il Fire TV Cube presenta due funzioni molto interessanti, c’è una porta Ethernet ed un processore Hexa core con 16 Gb di RAM per rendere il tutto molto più fluido e senza intoppi di nessun tipo. Costa ma è il massimo dell’esperienza multimediale di Amazon.

Fire TV Cube a 99 Euro invece di 199 Euro

Apple MacBook Air M1 512 GB

Lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve (anche se difficilmente il 512 GB va in sconto) ma è comunque il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 512 GB a 1399 Euro invece di 1429 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 23 Febbraio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.