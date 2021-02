Gmail ottiene le etichette della privacy su iOS, il meteo si aggiorna nella Ricerca Google

Google ha finalmente aggiunto le etichette sulla privacy per Gmail su App Store dopo che sono state aggiunte a YouTube all’inizio di questo mese. Nel frattempo la Ricerca Google ottiene una scheda meteo rinnovata sul Web.

Google aggiunge le etichette sulla privacy per Gmail su App Store

Secondo quanto riportato dall’etichetta l’app può condividere la posizione approssimativa e l’ID utente con gli inserzionisti, nonché le informazioni sulla sua interazione con gli annunci pubblicitari, ma non raccoglie il nome, l’indirizzo fisico o il numero di telefono.

Le altre app principali di Google come Maps, Foto, Documenti e Chrome non hanno ancora ottenuto le etichette, ma il fatto che sia YouTube che Gmail le abbiano aggiunte suggerisce che il colosso di Mountain View sta iniziando a implementarle in tutte le sue app.

La Ricerca Google ottiene una scheda meteo rinnovata sul Web

Il meteo della Ricerca Google è stato aggiornato l’ultima volta nel 2019 e ora propone un restyling che aggiorna l’interfaccia utente.

I cambiamenti sono impercettibili, a partire dalla temperatura che è la prima informazione visualizzata in alto a sinistra, seguita da precipitazioni, umidità e vento, mentre l’angolo destro ora mostra la posizione, l’ora e le condizioni.

I pulsanti grigi sono stati sostituiti dalle schede per accedere ai grafici di temperatura, precipitazioni e vento, mentre la cronologia è rimasta invariata, come le previsioni a sette giorni, tuttavia il tenue contorno grigio è stato rimosso. Il nuovo meteo della Ricerca Google è in roll out ampio a partire da oggi.

