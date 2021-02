Arriva in Italia il supporto all’ECG e non solo per questi wearable di Samsung

Arriva in Italia il supporto all'ECG e non solo per questi wearable...

A fine gennaio avevamo parlato della possibilità di utilizzare il tracking della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma su Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2, due tra i migliori smartwatch sul mercato. Ebbene, quest’oggi, 22 febbraio 2021, il colosso sudcoreano annuncia la disponibilità dell’applicazione Samsung Health Monitor anche in Italia.

ECG e monitoraggio della pressione sanguigna

Tramite l’applicazione tutti gli utenti muniti dei sopracitati dispositivi wearable potranno utilizzare le funzioni di monitoraggio della pressione sanguigna e anche dell’elettrocardiogramma. “Quasi un milione di persone ha utilizzato l’app Samsung Health Monitor per monitorare la propria

salute, a partire dal lancio iniziale in Corea dello scorso giugno“, ha sottolineato TaeJong Jay Yang, Corporate SVP and Head of Health Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Ci siamo impegnati perché sempre più persone in tutto il mondo potessero avvalersi di questo innovativo servizio dedicato alla salute, e l’ultima estensione è davvero una pietra miliare per il nostro obiettivo“.

Tramite l’aggiornamento dell’applicazione Samsung Health Monitor, considerato come dispositivo medico CE (Organismo Notificato n. 2460), sarà finalmente possibile tenere traccia di questi importanti valori per essere anche spronati a completare i propri obiettivi di benessere e assumere uno stile di vita più sano.