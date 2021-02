Ecco smartwatch e smartband HONOR che offrono la misurazione SpO2

Gli smartwatch e le smartband, più che mai in questo periodo, vengono guardati con interesse più per le funzioni di monitoraggio della salute che per la parte smart o sportiva e una funzione molto richiesta è quella della misurazione SpO2, supportata anche da diversi modelli a marchio HONOR.

Dopo aver visto nella giornata di ieri gli smartwatch Huawei che offrono il tracking del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, ai quali vanno aggiunte anche le smartband Huawei Band 4 e Band 4 Pro, oggi completiamo il discorso vedendo i modelli a brand HONOR che ne dispongono.

A che cosa serve la misurazione SpO2

Prima di passare alla lista dei modelli che ne supportano la misurazione, riassumiamo in estrema sintesi perché questo valore è importante.

L’ossigenazione del sangue (SpO2), per essere ottimale, deve essere superiore al 95%. Sui wearable è misurabile grazie ad un particolare sistema di luce infrarossa in grado di “leggere” la variazione dei livelli di ossigeno nel sangue.

Ciò permette agli utenti di avere una stima della saturazione dell’ossigeno ed eventualmente di interpellare un medico nel caso in cui i livelli di SpO2 fossero minori/uguali al 92%.

Smartwatch e smartband HONOR supportati

Passiamo adesso alla lista completa degli smartwatch HONOR che supportano il tracking SpO2:

A questa lista vanno aggiunte anche un paio di smartband:

Potrebbe interessarti anche: Recensione Honor Watch GS Pro: il campione per autonomia