Ecco quali smartwatch Huawei offrono il tracking SpO2

Se un tempo gli smartwatch venivano considerati come dispositivi utili per la lettura delle notifiche e poco più, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incredibile crescita di questo mercato. Infatti, grazie agli enormi passi in avanti fatti dalle più importanti aziende hi-tech (vedi Samsung, Huawei, Apple, eccetera), oggigiorno gli smartwatch sono considerati dispositivi vantaggiosi sotto tanti punti di vista.

Un valore utile da controllare

Huawei è uno dei più importanti player nel mercato wearable, merito di un portfolio caratterizzato da smartwatch di qualità, con design ricercato e dal forte sapore premium, e anche con tanti sensori in grado di offrire informazioni utili all’utente. Oltre a garantire il tracking di centinaia di attività fisiche (all’aperto ma anche in acqua), alcuni device del colosso cinese permettono anche di tenere traccia dell’ossigenazione del sangue (SpO2).

Questo valore, riscontrabile grazie ad un particolare sistema di luce infrarossa in grado di “leggere” la variazione dei livelli di ossigeno nel sangue, permette agli utenti di avere una stima della saturazione dell’ossigeno ed eventualmente di interpellare un medico nel caso in cui i livelli di SpO2 fossero minori/uguali al 92%.

Lista degli smartwatch supportati

Ecco la lista degli smartwatch del colosso cinese che attualmente offrono la lettura della ossigenazione del sangue:

