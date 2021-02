Oppo Find X2 Pro, Redmi Note 9T 5G e Beats Solo3 Wireless tra le migliori offerte Amazon di oggi

Il colosso delle vendite online continua a proporre offerte su offerte ed oggi, in particolare in ambito smartphone, ci sono alcune soluzioni che calano di prezzo dopo parecchio tempo. Il caso emblematico è il famoso Oppo Find X2 Pro, oggetto dei desideri di tanti ma proibitivo visto il prezzo. Oggi Find X2 Pro cala di prezzo e non solo lui.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 17 Febbraio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 17 Febbraio 2021

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro è sempre stato uno smartphone incredibile fin dal suo primo giorno di lancio ma il prezzo altissimo lo ha messo in cattiva luce in particolare perché nei primi mesi dalla sua commercializzazione, il prezzo non calava mai. Oggi invece c’è un bel calo sostanzioso e chi lo ha puntato da tempo può mettere le mani su uno dei migliori smartphone del 2020 ma attualissimo ed in grado di regalare enormi soddisfazioni. Ottimo display, ottime fotocamere e prestazioni convincenti.

Oppo Find X2 Pro 5G a 799 Euro invece di 1199 Euro

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Cala di prezzo uno dei best buy degli ultimi tempi, il Redmi Note 9T di Xiaomi in versione 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Si tratta di uno smartphone tuttofare in grado di essere un valido supporto per la multimedialità grazie al display da 6,5″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 90 Hz che rende ogni operazione più fluida. Non male le prestazioni regalate dal processore MediaTek, onesto il triplo comparto fotografico da 48 Megapixel. Il suo punto di forza è la durata della batteria che con 5000 mAh è fin troppo solida.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G a 149 Euro invece di 154 Euro

Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2

Altra offerta di Xiaomi ma questa volta legata al mondo della mobilità elettrica grazie al suo Monopattino Elettrico Pro 2 con ben 45 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h. Si tratta di uno dei migliori monopattini elettrici in circolazione ed al prezzo in sconto di oggi potrebbe essere una soluzione più che valida per chi cerca un mezzo per la micro mobilità in città.

Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2 a 439 Euro invece di 529 Euro

Honor 9X

Honor 9X non è di certo uno smartphone moderno ma è tra i pochi realmente fullscreen grazie alla fotocamera pop up. Al prezzo a cui è proposto oggi ne può valere ancora la pena considerando che stiamo parlando di un Honor con ancora tutti i servizi Google attivi nel pieno delle sue possibilità. Ottima la dotazione di memoria interna, in fascia bassa del mercato è difficile trovare 128 GB facilmente. Per quel che costa ci sta, è uno smartphone che funziona benissimo e lo farà ancora per tempo.

Honor 9X a 179 Euro invece di 193 Euro

Cuffie Beats Solo3 Wireless

Le cuffie Beats Solo3 Wireless stanno lentamente calando di prezzo, l’attenzione dei consumatori verso questo brand sta calando e di conseguenza il prezzo ne risente. Meglio per tutti quelli che invece amano ancora il brand e adorano la loro taratura verso bassi importanti e una dinamica pulita, piena e soddisfacente. Si accoppiano benissimo ad un iPhone grazie al chip Apple W1 ed hanno una buona autonomia.

Cuffie Beats Solo3 Wireless a 119 Euro invece di 199 Euro

