Apple mette una pezza agli Apple Watch che non si ricaricano con sostituzioni e aggiornamenti

Oggi Apple ha rilasciato un aggiornamento software per i suoi dispositivi indossabili Apple Watch. L’aggiornamento watchOS 7.3.1 risolve un bug che riguarda la ricarica di Apple Watch 5 e Watch SE.

Alcuni Apple Watch non si caricano dopo essere entrati in modalità Power Reserve a seguito dell’aggiornamento watchOS 7.3 di un paio di settimane fa. L’update di oggi risolve questo inconveniente.

Vale la pena notare che watchOS 7.3.1 è disponibile solo per Apple Watch 5 e Watch SE. L’aggiornamento non verrà visualizzato su altri modelli di Apple Watch.

Apple sostituirà Watch Series 5 o SE se non si ricarica

Insieme all’aggiornamento 7.3.1 di watchOS Apple ha rilasciato un documento di supporto per informare che il bug ha colpito un numero molto limitato di utenti che eseguono watchOS 7.2 o 7.3.

Il gigante di Cupertino afferma che l’aggiornamento dovrebbe risolvere il problema, ma in caso contrario la società è disposta a sostituire questi Apple Watch gratuitamente.

Apple invita a posizionare lo smartwatch sul caricabatterie per almeno 30 minuti per verificare se è interessato da questo problema.

Se il dispositivo non inizia a caricarsi entro 30 minuti i clienti devono contattare il supporto Apple per programmare una riparazione tramite corriere che verrà eseguita gratuitamente, tuttavia il documento fa notare che lo smartwatch verrà preventivamente esaminato per verificare che sia idoneo per la riparazione gratuita.

Un problema analogo si è verificato con i MacBook Pro 2016 e 2017. macOS Big Sur 11.2.1 ha introdotto un bug su questi Mac che ha impedito loro di caricarsi oltre l’1%. Apple ha quindi iniziato a offrire una sostituzione gratuita per le unità interessate da questo problema.

